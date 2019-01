»Mit dem Aktionstag konnten wir bisher völlig Außenstehende für unsere Arbeit begeistern«, so Höpker. Maik Neumann, Leon Wude, Sergej Peters, Christopher Kastner und Jean-Marc Orth verstärken nun den Löschzug, dessen Mitgliederzahl sich somit auf 39 Aktive beläuft.

Mit 104 Einsätzen verzeichnete der Löschzug einen Anstieg gegenüber im Vorjahr (82). Ursächlich sind hier vor allem zahlreiche Umsiedlungen von Wespennestern zu nennen.

»Brandmeldeanlagen sind lebensrettend«

Insgesamt 26 Fehlalarmierungen gingen ein, zu einem Großteil ausgelöst durch Brandmeldeanlagen. Trotzdem seien diese wichtig und lebensrettend, betonte Höpker.

Ein Einsatz, der sich durch die ungewisse Ausgangslage zunächst schwierig darstellte, war ein Kleinbrand im Innenstadtbereich. Essen war auf dem Küchenherd vergessen worden und es kam zu starker Rauchentwicklung.

»Bei unserem Eintreffen war völlig unklar, wieviele Personen sich im Haus befinden und ob schon jemand zu Schaden gekommen ist. Wir mussten entsprechend vorgehen«, erklärte Höpker. Glücklicherweise war niemand zu Schaden gekommen.

Dreimal ist die Einheit zur überörtlichen Hilfe ausgerückt, wobei die Geldautomatensprengung und der Brand der Firma KRS in Spenge als spektakuläre Großeinsätze in Erinnerung sind.

Beim Leistungsnachweis der Feuerwehr in Eilshausen konnte der Löschzug besonders glänzen. Gleich zwei Pokale nahmen die Teilnehmer mit nach Hause: Die Staffel belegte den ersten, die Gruppe den zweiten Platz auf Kreisebene.

Nächste Aktion ist das Osterfeuer

Mit der Jahreshauptversammlung des Löschzugs fanden auch die Vorstandswahlen des Fördervereins statt. Mathias Johannmeier wurde in den Festausschuss gewählt, Neuzugang Maik Neumann übernimmt den Posten des Kassenprüfers. Eine Anerkennung für die beste Dienstbeteiligung konnte Patrick Tiemann entgegen nehmen.

Neben Einsätzen, Dienstabenden sowie der Teilnahme an Seminaren und Lehrgängen hat sich die Abteilung bürgernah gezeigt. So unterstützte die Jugendfeuerwehr bei der Tannenbaumsammelaktion, lud zum Osterfeuer in den Freizeitweg, verteilte beim Martinssingen Süßes an die jungen Sänger und bot Stockbrotrösten auf dem Barmeierplatz zum Martinsumzug an.

Nächste Aktion ist das Osterfeuer am Ostersonntag im Freizeitweg. Zudem wird der Löschzug Enger-Mitte am 18. Mai Gastgeber des Kreisfeuerwehrverbandstags sein.

Ehrungen und Beförderungen der Löschzugmitglieder werden bei der Wehrversammlung im Frühjahr vorgenommen.