Von Peter Haeublein

Enger (WB). Rückblick, Vorschau und Ehrungen – diese Tagesordnungspunkte prägten die Jahreshauptversammlung des Löschzugs Dreyen der Freiwilligen Feuerwehr, Stadt Enger. Löschzugführer Peter Lüninghöner begrüßte zu der Veranstaltung zahlreiche Wehrleute im Schulungsraum des Gerätehauses in Dreyen.

In seinem Rückblick auf das Jahr 2018 streifte der Lüninghöner einzelne herausragende Aktivitäten. Schwerpunkte waren Aus- und Fortbildungen sowie diverse Schulungen. Großes Thema war dabei der Umgang mit der Drehleiter, Taktik beim Einsatz des Gerätes sowie ein Nachttraining.

Der Löschzug Dreyen ist übrigens in den Städten Enger und Spenge der einzige Löschzug, der über eine Drehleiter verfügt. Bei Brandeinsätzen anderer Löschgruppen wird er angefordert.

Löschzug zählt 31 Mitglieder

Peter Lüninghöner teilte erfreut mit, dass zwei Mitglieder als Quereinsteiger den Weg zum Löschzug Dreyen gefunden haben: Mariusz Pochalla und Christian Schäfer können ab sofort an Einsätzen teilnehmen. Aktuell zählt der Löschzug 31 Mitglieder.

Im vergangenen Jahr ist die Wehr zu 100 Einsätzen gerufen worden. Darunter waren Einsätze im Zusammenhang mit dem Orkan »Friederike« am 18. Januar, als die Sattelmeierstraße in Enger unter Wasser stand. Insgesamt gab es zudem 24 Brände zu bekämpfen – darunter zwei Großbrände in Spenge – und etliche Ölspuren zu beseitigen. »Eigentlich war es eher ein ruhiges Jahr«, stellte der Löschzugführer fest.

Altes Fahrzeug 35 Jahre genutzt

Jens Meyer, Brandoberinspektor und stellvertretender Löschzugführer, informierte darüber, dass die Spenger Feuerwehr in diesem Jahr ein neues Löschfahrzeug, ein LF 16 TS, bekommt. Das Fahrgestell sei bereits da, der Aufbau in Planung. Man rechne damit, dass das Fahrzeug ab Sommer einsatzfähig ist.

Das alte Fahrzeug habe 35 Jahre gute Dienste getan, sehe aber noch blendend aus. »Vielleicht findet das Fahrzeug einen Liebhaber und braucht nicht verschrottet zu werden«, wünschen sich die Wehrleute.

Fünf Kameraden von derzeit 18 werden in zwei Lehrgängen zu Drehleitermaschinisten ausgebildet. Zudem ist im Lehrplan die Ausbildung zu Nachteinsätzen enthalten.

Auf der Tagesordnung der Versammlung stand schließlich die Belobigung von Kameraden mit bester Dienstbeteiligung in 2018. So landete Martin Uffenkamp mit 86 Prozent geleisteter Dienste auf dem ersten Platz, gefolgt von Lennart Gollay und Jan Wannowius, beide 83 Prozent, auf dem zweiten Platz. Stefan Meyer und Fabian Schierbaum, beide 79 Prozent, teilten sich den dritten Platz.

Als Dank gab es Gutscheine und Urkunden. Ein besonderer Dank des Löschzugführers galt auch Jens Vinke, der über viele Jahre im Festausschuss mitwirkte und nun in den Ruhestand tritt.