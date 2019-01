Wenn ältere Menschen vergesslich werden, ist das für die Angehörigen schmerzlich. In einer Selbsthilfegruppe finden Betroffene in Enger Rat und Hilfe. Foto: dpa

Von Karin Koteras-Pietsch

Enger (WB). Als der Engeraner Traugott Pfaff kurz vor der Rente stand, hat er gemerkt, dass »da noch was kommen sollte. Das kann es nicht gewesen sein«. Er absolvierte verschiedene Fortbildungen, seit zweieinhalb Jahren bietet er nun die Demenz-Selbsthilfegruppe für Frühbetroffene und Angehörige an, seit einem Jahr gibt es die Selbsthilfegruppe nur für Angehörige.

Der heute 69-Jährige hat mehrere NLP-Fortbildungen absolviert (NLP: Neuro-Linguistisches Programmieren ist eine Sammlung von Kommunikationstechniken und Methoden zur Veränderung psychischer Abläufe im Menschen). Darüber hinaus hat er die Ausbildung zum Heilpraktiker/Psychologie gemacht und schließlich zum Demenz-Begleiter.

Wöchentliche Treffen in seinem Privathaus

»Mich interessieren Krankheiten, die mit der Psyche zusammenhängen«, erklärt er die Hintergründe für sein Engagement. Pfaff knüpfte Kontakt zum Generationentreff Enger, schloss sich dort dem Helferkreis an und gründete schließlich die Selbsthilfegruppen.

Jede Woche, abwechselnd für die beiden Gruppen, öffnet Traugott Pfaff die Türen seiner Räumlichkeiten, die er in seinem Privathaus an der Wördebrinkstraße 8 in Enger eigens für die Gruppen und darüber auch für Beratungen für Menschen mit Problemen eingerichtet hat. »Manchmal kommen ein oder zwei Teilnehmer, manchmal kommen 12 oder 14«, erzählt der Rentner. Das Alter sei sehr unterschiedlich. Die Gruppe richtet sich nur an Frühbetroffene, »weil Menschen mit fortgeschrittener Demenz einem Gespräch gar nicht mehr folgen könnten.«

In der Regel, so sagt Pfaff, hätten die Betroffenen ihre Diagnose von ärztlicher Seite noch nicht. »Viele scheuen sich davor«, weiß der Berater. Meist seien es auch die Angehörigen, die ein verändertes Verhalten ihres Partners feststellten und dann in die Gruppe kämen. »Manchmal schaffen sie es auch, die Betroffenen mitzubringen.«

Die Themen sind immer wieder unterschiedlich. »Pauschalieren kann man gar nicht«, meint der 69-Jährige. Pauschal könne man nur sagen, dass die Situation für jeden schwierig sei. Die erste Frage sei immer die nach dem Warum. Warum verändert sich der Mensch? Warum verändern sich die Persönlichkeit, das Aussehen und auch die Beweglichkeit?

Verständnis in der Gruppe

In der Gruppe haben die Menschen Gelegenheit, sich auszutauschen, zu erfahren, dass es anderen ähnlich ergeht. Die Betroffenen, so weiß Pfaff, müssten immer erst den Mut finden, zu sprechen. Schließlich sei die Demenz nach wie vor ein sehr schambesetztes Thema. Wenn ein Betroffener sehe, er ist nicht allein, dann fange er an, von sich zu erzählen – auch von den Schwierigkeiten mit den Angehörigen.

»Sie können vieles – wie zum Beispiel die Kaffeemaschine oder den Herd bedienen – nicht mehr und können das nicht erklären. Aber die Angehörigen würden fordern«, erklärt Pfaff. Besprochenes ist nach zwei Minuten wieder vergessen, beschreibt er die Anfänge der Demenz. Weitere Themen in den Gruppenstunden sind Behandlungsmöglichkeiten und Informationen über Hilfen.

Es geht um Fragen, warum man die Krankheit nicht selbst rückgängig machen kann oder »Wie kann man das aushalten?«. Letzteres fragen sich Betroffene ebenso wie Angehörige. Angehörige haben in ihren Gruppenstunden die Möglichkeit zu erfahren, wie andere in gleicher Situation damit umgehen und Kontakte auch für Gespräche außerhalb der Gruppe zu knüpfen.

Traugott Pfaff hat Freude an seiner Arbeit, selbst wenn das Thema nicht unbedingt erfreulich ist. »Mir geht es darum, die Menschen zu unterstützen und sie zu begleiten«, sagt er. Er selbst besuche wegen eines anderen Themas seit Jahren eine Selbsthilfegruppe. Daher wisse er, welch eine Bedeutung eine Gesprächsrunde habe, in der man offen reden könne und einen Austausch habe.

Jederzeit ansprechbar

Traugott Pfaff ist auch über die Treffen der Selbsthilfegruppe hinaus für Betroffene und Angehörige jederzeit ansprechbar. Zu erreichen ist er unter Telefon 05224/937563 oder 0177/6920206.