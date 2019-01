Derzeit ist jeder der etwa 9000 Bäume in Enger, auch die im Engeraner Bruch, in einem Datenblatt erfasst. Nun soll ein digitales Register erstellt werden. Foto: Julia Lüttmann

»Das ist nicht mehr zeitgemäß«, sagte Planungsamtsleiterin Inge Nienhüser am Montagabend im Ausschuss für Stadtplanung, Infrastruktur und Umwelt. Enger wolle nun den Schritt in die digitale Welt machen Das bedeutet, so erläuterte Nienhüser, dass Kontrolleure künftig mit einem Tablet unterwegs sind. Derzeit ist jeder Baum im Stadtgebiet per Datenblatt erfasst. Die Verwaltung nutzt Luftbilder eines Büros aus Melle, darüber werden Flurstücke gelegt, so dass das Stadtgebiet eingegrenzt und jeder Baum hier identifiziert werden kann.

Hard- und Software für 10.000 Euro

Für 10.000 Euro möchte die Stadt nun die Hard- und Software anschaffen, damit die Erfassung der Bäume demnächst digital vorgenommen werden kann. Die Leistung soll ausgeschrieben werden. »Das können unsere Mitarbeiter nicht leisten, dafür reicht das Personal nicht«, sagte die Amtsleiterin im Ausschuss.

Von den externen Mitarbeitern soll dann jeder Baum künftig gleichzeitig kontrolliert und digital erfasst werden. Baumart, Höhe, Umfang, geschätztes Alter und Zustand werden dabei notiert. »Die digitale Erfassung ist für die Arbeitsabläufe eine enorme Erleichterung. So können die Kontrollen viel besser nachgehalten werden. Wir können digital darstellen, wie sich ein Baum verändert hat und diese Daten jederzeit aufrufen«, betonte auch Bürgermeister Thomas Meyer in der Sitzung. Inge Nienhüser schätzt, dass die digitale Erfassung bis zu vier Jahre dauern kann.

Derweil werden die geplanten Baumkontrollen weiterhin parallel mit Zettel und Stift durchgeführt.