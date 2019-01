Von Daniela Dembert

Da der Anteil an Geflüchteten unter den Besuchern in den vergangenen Jahren bei circa 70 Prozent lag, habe die Integrationsarbeit einen Schwerpunkt ausgemacht. Darunter sei Unterstützung bei der Praktikums- und Wohnungssuche oder beim Ausfüllen von Anträgen gefallen, erklärte Sozialarbeiter Jan Brockelt.

Zahl der Besucher gesunken

Im vergangenen Jahr habe sich die Besucherstruktur der Einrichtung jedoch deutlich verändert. Viele der Geflüchteten kämen jetzt seltener. Gründe dafür seien laut Brockelt vielfältig und reichten von Umzügen und Rückkehr in die Heimat über berufliche Einbindung bis zur Beschäftigung mit dem Familiennachzug. »In der Vergangenheit hatten wir auch viele ältere Besucher aus der Gruppe der Flüchtlinge, die nicht die typische Klientel ausmachen. Aber da wir uns als Kulturzentrum verstehen, fanden wir das in Ordnung«, erörterte Brockelt.

Die Zahl der »Eingesessenen« und der Anteil an Mädchen und jungen Frauen habe sich erhöht, insgesamt kämen aber weniger Nutzer ins Jugendzentrum als in den Vorjahren. 2017 seien es noch täglich zwischen 43 und 86 Besucher gewesen, im vergangenen Jahr hätten zwischen 31 und 62 junge Leute die Angebote genutzt.

Am Wochenende öffnen

Generell sei das Jugendzentrum heute nicht mehr der klassische Ort, an dem Jugendliche sich treffen. Diane Domberg, die im Haus das Langzeitpraktikum zu ihrem Studium absolviert, ist daher viel in Enger unterwegs, um herauszufinden, was andere Treffpunkte attraktiv macht und wie das Angebot des Kleinbahnhofs den Wünschen und Ansprüchen junger Leute angepasst werden könnte.

Derzeit wird das Jugendzentrum von mehreren Teil- und einer Vollzeitkraft betrieben. Diese werden unterstützt durch Lang- und Kurzzeitpraktikanten. Jährlich nehmen Jugendliche an kreisweit angebotenen Jugendleiter-Schulungen teil. So könne man im Bedarfsfall auf ehrenamtliche Unterstützerzurückgreifen. In diesem Jahr hoffe man, eine Bundesfreiwilligen- und eine weitere 70-Prozent-Stelle besetzen und die Öffnungszeiten auf das Wochenende ausweiten zu können. Derzeit ist der Kleinbahnhof nur montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende aber geschlossen.

Teilhabe hat hohen Stellenwert

Neben dem offenen Bereich, in dem Jugendlichen die Möglichkeit zum Billardspielen, Kickern oder Nutzen des Internets gegeben wird, umfasst die Arbeit im Kleinbahnhof verschiedene Gruppenangebote. »Mehrmals die Woche bieten wir Breakdance-Training, Kochaktionen, die offene Malwerkstatt und die Vorbereitung zur Sportfischereiprüfung an«, zählt Diane Domberg auf.

Hinzu kämen Ausflüge, die auf Anregung der Besucher stattfänden. »Außerdem haben wir schon mehrere Heavy-Metal-Konzerte mit durchschnittlich 80 Besuchern veranstaltet, die gemeinsam mit den Bands geplant wurden«, so Domberg. Teilhabe werde groß geschrieben. Jugendliche könnten sich mit Ideen einbringen und mitbestimmen, wie ihr Aufenthaltsort gestaltet wird.