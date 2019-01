Von Bärbel Hillebrenner

Die beiden Gesangssolisten waren mit dem Kammerorchester Detmold zu Gast in der Realschule Enger. Dort wurde der Unterricht vom Klassenzimmer in die Aula verlegt. »Wir vermitteln den Schülern viele Musikstile aus fünf Jahrhunderten, von Klassik und Operette bis Musical und Rock«, beschreibt Leiter Guido Mürmann das Konzept, mit dem die Musiker mehrmals im Jahr ostwestfälische Schulen besuchen. »Eingebettet ist die Darbietung in eine Liebesgeschichte, angelehnt an Romeo und Julia, die sich wie ein roter Faden durch die Musikstücke zieht«, so Mürmann.

Bläserklasse und Bigband

Den Schülern gefiel’s, wenngleich ihnen – eben alterstypisch – doch manche Mitmachaktion etwas peinlich war. Wenn Bariton Siebert zum Beispiel das junge Mädchen in der zweiten Reihe mit seinem Gesang anhimmelt oder ihrer Nachbarin als Vogelhändler in der Operette von Carl Zeller mal kurz den Kescher über den Kopf zieht. Die Schüler klatschten begeistert, bogen sich vor Lachen. So macht Musik Spaß! Und wenn es noch am Ende richtig rockig wird, die Jungen und Mädchen aufspringen und tanzen durften, dann freuen sie sich schon auf den nächsten Musikunterricht.

In dieser Form allerdings findet er nur einmal im Jahr statt. »180 Schüler der sechsten Klassen haben heute zwei Konzerte gehört. Musik hat an unserer Schule einen hohen Stellenwert«, sagt Sozialarbeiterin Sabine Philipsen, die das Projekt der Kultur Scouts OWL an die Realschule Enger geholt hat. Es gebe eine Bläserklasse, die Bigband und die Schulband.