Am vergangenen Freitag zog der Schützenverein Nordengerland auf seiner Jahreshauptversammlung im Schützenheim in der Friedrichsstraße 60 eine Bilanz zum Jahr 2018. Mit seinen sechs Mannschaften und 16 Einzelschützen zeigten die Nordengerländer auf Stadt- und Kreisebene eine hohe sportliche Präsenz.

Aktuell 123 Mitglieder

Der vereinseigene Spielmannszug umfasst 20 Spielleute und bilanziert für 2018 mehr als 14 Auftritte. Die seit fünf Jahren anhaltende positive Mitgliederentwicklung setzte sich im vergangenen Jahr nicht fort. Der Verein verzeichnete einen Rückgang um fast vier Prozent und hat aktuell 123 Mitglieder. Dem Bericht des Schatzmeisters zufolge schloss der Verein trotz weniger Mitglieder das Jahr mit soliden »schwarzen« Zahlen ab.

Verein soll attraktiver werden

Die Nordengerländer möchten ihren Verein attraktiver machen und deutlich mehr neue Mitglieder im Verein willkommen heißen. Hierzu wurden am Abend die Ideen des Vorstandes zur Erweiterung der Vereinsangebote diskutiert. Bernd Götting, der den Vereinsvorsitz vor einem Jahr übernahm, sieht seinen Verein auf einem guten Weg der Weiterentwicklung. »Wir erarbeiten aktuell ein Konzept, wie wir den Bogensport und das Blasrohrschießen schon bald in unserem Verein anbieten können. Damit entstünden in der Stadt Enger völlig neue Angebote im Trendsport«, so Götting.

Aktuell werden im SV Nordengerland das Luftgewehr- und Luftpistolenschießen angeboten, sowie das Spielen von Instrumenten im Spielmannszug.

Die seit mehr als 58 Jahren bestehende Mitgliedschaft im Verein war für die Mitgliederversammlung ein besonderer Anlass, Carl-Heinz Diekmann für seine Vereinstreue zum Ehrenmitglied zu ernennen. Ihm wurde durch den Schützenoberst Heinz Hägerbäumer eine Ehrentafel überreicht.

Am Abend standen auch Vorstandsposten zur Wahl. In den Vorstand wurden wieder- und neu gewählt: Rüdiger Hippe (Wiederwahl zum Sozialwart), Fabian Adam und Dennis Röthemeier (Wiederwahl als Mitarbeiter im Festausschuss), Hartmut Golücke (neues Ehrenratsmitglied), Heike Meyer zu Westerhausen (weiterhin Leiterin des Spielmannszuges und Jugendleiterin), Sören Tengeler (bleibt Beisitzer im Vereinsjugendausschuss), Domingo de Oliveira Correia (Wiederwahl zum Jugendwart im Spielmannszug), Leiterin der Damengruppe bleibt Tina Hägerbäumer.

Für Interessierte, die in das Vereinsleben hereinschnuppern möchten, bietet sich diese Möglichkeit immer donnerstags an den Trainingsabenden ab 19.30 Uhr an.