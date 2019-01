Enger (WB/gge). Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Enger hat sich für eine Überprüfung und Verbesserung der Verkehrssituation für Schüler an der Windfeldstraße zwischen Ring- und Weidestraße ausgesprochen. Mit dem Antrag befassen sich die Mitglieder des Kommunalparlamentes am Montag, 4. Februar, in der öffentlicher Sitzung ab 17.30 Uhr im Rathaus an der Bahnhofstraße 44.