Glas Westphal wird liquidiert. Das Insolvenzverfahren wird bereits am Freitag eröffnet. Den sieben Mitarbeitern des Unternehmens wurde inzwischen gekündigt. Der Betrieb an der Opferfeldstraße 29 in Enger steht seit Mitte Januar still. Foto: Lukas Brekenkamp

Von Lukas Brekenkamp

Mitte Dezember hatte die Glas Westphal GmbH einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Bielefeld gestellt. Eröffnet wird das Verfahren laut Frank Schorisch am Freitag, 1. Februar. Den sieben Mitarbeitern wurde nach Angaben des Rechtsanwaltes bereits gekündigt. Der Betrieb ist seit Mitte Januar eingestellt.

»Es gibt keine Nachfolgelösung«

»Es gibt keine Nachfolgelösung«, so Schorisch gegenüber dem WESTFALEN-BLATT. Bei der Liquidation werden die Vermögensgegenstände zu Geld gemacht, um die Verbindlichkeiten bei den Gläubigern – so weit noch Vermögen vorhanden – zu tilgen.

In einigen Wochen soll die Gläubigerversammlung stattfinden. »Die Gläubiger haben ein Mitspracherecht«, so Schorisch. Wie er erklärte, bleibe der Betrieb auch danach eingestellt.

Zur Höhe der Schulden des insolventen Unternehmens wollte sich der Anwalt aus Herford nicht äußern. Die Geschäftsführerin von Glas Westphal, Manuela Gentemann-Westphal, war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Das Familienunternehmen wurde in der zweiten Generation geführt und war seit fast 50 Jahren in Enger ansässig. Dabei sind die Gläser der Glaserei nicht nur in Deutschland, sondern auch in Übersee zu finden. Das Unternehmen veredelte bereits seit 1970 Flachglas für unterschiedliche Projekte größtenteils in Handarbeit.

Spezialisiert hatte sich die Glaserei als eine der wenigen Firmen in Deutschland auf Renovierungsgläser, die beispielsweise in denkmalgeschützten Gebäuden zum Einsatz kommen – so etwa im Neuen Rathaus in Hannover und im Reichtagsgebäude in Berlin.

Darüber hinaus war das Unternehmen Zulieferer für die Haustürfüllungsindustrie. Doch auch für Privatkunden hatte das Unternehmen passende Angebote für beispielsweise Bad, Küche, Terrasse oder Türen. Dabei bot Glas Westphal auch den Digitaldruck an, durch den Kunden ihr Glas individuell gestalten konnten.