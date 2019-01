Die Schüler des WGE stellen am 6. Februar die Ergebnisse ihres Projektkurses vor und laden zu einer Lesung ein. Die Veranstaltung richtet sich gegen Antisemitismus. Foto: Lukas Brekenkamp

Am Mittwoch, 6. Februar, lädt der Kurs zu einer Lesung aus dem Roman »Adressat Unbekannt« von Kathrine Kressmann Taylor um 19 Uhr in der Aula der Schule. Dabei stellen die Schüler in einer Ausstellung auch ihre Ergebnisse vor.

15 Schüler forschen

»Das ist eine Veranstaltung gegen Antisemitismus und Rassismus«, betont Lehrerin Anette Gater-Smith. »Die Zeiten werden wieder dunkler und Antisemitismus gewinnt mehr Einfluss.« Seit Beginn des Schuljahres hat sie mit 15 Schülern aus dem Wahlkurs geforscht. Dabei standen ihnen Akten aus dem Stadtarchiv zur Verfügung.

»Wir wollen nicht durch geschichtliche Tatsachen, sondern durch emotionale Geschichten den Zugang schaffen«, sagt die Lehrerin. »Wir wollen den jüdischen Familien ein Gesicht geben.« Etwa 20 Personen aus Enger und deren Geschichte haben die Schüler recherchiert.

Das Werk »Adressat unbekannt«, aus dem die Schüler lesen, handelt von dem fiktiven Briefwechsel zwischen Martin Schulse und dem Juden Max Eisenstein, die in Amerika eine Kunstgalerie führten. Nachdem Schulse nach Deutschland übersiedelt, werden in den Briefen sowohl der Verlauf der politischen Entwicklung Deutschlands als auch die politische Einstellung von Schulse selbst deutlich.

Zeitzeugin berichtet

Außerdem wird eine Zeitzeugin von der Reichspogromnacht am 9. November 1938 in Bünde berichten. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.