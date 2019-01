Von Gerhard Hülsegge

»Enger ist eine Roman-Lesestadt«, wiederholte Euler ihre Einschätzung aus den vergangenen Jahren. 39.119 konventionelle Ausleihen wurden 2018 erzielt. Das entspricht einer Steigerung um vier Prozent. Hinzu kommen 7.692 Ausleihen bei den eMedien, hier ist eine Steigerung um 16 Prozent zu verzeichnen.

CD-ROMs werden gelöscht

An Einnahmen erzielte die Bücherei 6.166 Euro, das entspricht 46 Prozent des Medienetats inklusive Einband. Die Einnahmen resultieren aus Jahresentgelten (4.415 Euro) sowie aus Flohmarkterlösen, Mahn-, Porto-, Kopier- und Fernleihgebühren. 2018 wurden 1429 Medien neu eingearbeitet, 1540 veraltete wurden aus dem Bestand gelöscht. Aktuell verfügt die Stadtbücherei Enger über 21.487 Medien. An Printmedien sind es 19.670 Bände, die Non-Book-Medien wie CDs, CD-ROMs, Hörbücher und Spiele umfassen 1817 Einheiten.

»Wir werden in diesem Jahr alle CD-ROMs komplett löschen«, erklärte Christel Euler. Die Compact Disc Read-Only Memory sei als Permanent-Speichermedium allerdings veraltet und könne auf modernen PCs gar nicht mehr bespielt werden. Neue CD-ROMs werden nicht angeschafft, da sie größtenteils durch die Lizensierungscodes nicht mehrmals zu verleihen sind.

233 Neuanmeldungen

2018 haben 18.102 Kunden die Stadtbücherei an der Bahnhofstraße 15 aufgesucht. Für die Ausleihe genutzt wurden die Ausweise 12.727 Mal. 5375 Besucher haben das Angebot nur in der Bücherei selbst in Anspruch genommen. Neu angemeldet haben sich 233 Bürger, davon 63 Erwachsene, 169 Kinder und eine Grundschule. Insgesamt sind 3124 Frauen und Mädchen, 1659 Männer und Jungen sowie 23 Kindergärten und Schulen angemeldet.

Höhepunkt im vergangenen Jahr war auch für die Bücherei das Kreisgeschichtsfest, das diesmal in Enger gefeiert wurde. Hierzu hatten sich die Bibliotheken im Kreis Herford mit dem digitalen Angebot der »Onleihe OWL« präsentiert. Der Infostand bot die Möglichkeit, die eMedien auf Tablets und Smartphones vorzustellen. Bei einem Bibliotheks-Quiz konnte jeder eine so genannte Tonie-Box und einen eBook-Reader gewinnen.

447 Mahnungen verschickt

»Wir werden auch alle Comics aus den Jahren vor 2000 entfernen«, sagte Christel Euler mit Hinweis auf notwendige Aktualität im Bestand. Knapp zweimal wurde der Bestand der Stadtbücherei komplett ausgeliehen und wieder eingeräumt. Unerwartet hoch ist die Zahl der notwendigen Mahnungen, 447 Mal musste die Bibliothek Zahlungen einfordern. »Dabei gibt es gar keinen Grund, die Ausleihzeiten zu überziehen«, meinte Euler.

Der Facebook-Auftritt »Bücherschubsen« der Büchereien Enger, Hiddenhausen und Werther ist erfolgreich. Dazu findet Anfang April eine Schulung mit Martin Krämer aus Krefeld statt.

März-Motto: »Mach es!«

Die Lesepaten des Generationentreffs waren 2018 mit elf Vorlesestunden vertreten, sie erreichten 51 Kinder und 33 Erwachsene. 33 Veranstaltungen und Bibliotheks-Führungen wurden angeboten für 415 Kinder und 158 Erwachsene. Der zweitägige Flohmarkt zog 91 Besucher an und erbrachte einen Erlös von 270 Euro. Zudem wurden die Räume der Bücherei für fünf Veranstaltungen von der Volkshochschule (VHS) im Kreis Herford genutzt.

Auch 2019 hat die Stadtbücherei Enger viel zu bieten. Am Freitag, 15. März, wird sie sich erneut an der landesweiten »Nacht der Bibliotheken« beteiligen. Das Motto lautet diesmal »Mach es!«. »Da können wir alles drunterpacken«, so Euler. Nachmittags bietet die VHS eine Vorführung ihres 3D-Druckers an. Am Abend gibt die »Bar zum Krokodil« der Kulturdeele Dreyen ein Gastspiel.