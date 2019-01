Die Fahrzeuge der Spedition Hagemeier sind auf dem Betriebsgelände In der Aue sichergestellt. Foto: Gerhard Hülsegge

Enger (WB/gge). Alle Räder stehen still: Die Spedition Hagemeier in Enger hat Insolvenz angemeldet. 35 Mitarbeiter sind freigestellt, erhalten Arbeitslosengeld und werden ihren Arbeitsplatz vermutlich auf Dauer verlieren. »Die Prognose für eine Fortführung des Unternehmens ist denkbar ungünstig«, sagte der vom Amtsgericht Bielefeld bestellte vorläufige Insolvenzverwalter Hans-Peter Burghardt am Mittwoch gegenüber dem WESTFALEN-BLATT.

Der Hintergrund ist tragisch. Firmenchef Udo Hagemeier war im Dezember nach schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren gestorben. »Das Unternehmen ist seitdem führungslos«, so Burghardt. Der Geschäftsbetrieb ruhe. Gut zwei Dutzend Lkw und Auflieger stehen zurzeit noch auf dem Betriebsgelände In der Aue 50, unmittelbar angrenzend an das Naturschutzgebiet Enger Bruch. »Wir haben die Fahrzeuge dort sichergestellt«, erklärte der Herforder Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.

Firma 1908 gegründet

Doch noch einen Investor zu finden, käme einem Wunder gleich, so Hans-Peter Burghardt. Sein Ziel ist es, in den nächsten Tagen die Arbeitsverträge aufzuheben. Auch glaubt er, dass die Mitarbeiter schnell einen neuen Job finden. »Lkw-Fahrer sind ein gefragtes Gut«, meinte Burghardt. Der Fuhrpark lasse sich hingegen nicht so schnell zu Geld machen. Die Brummis sind zum Teil finanziert oder geleast. Und um das Unternehmen (Motto: »Logistik mit Zukunft«) weiterzuführen, müssten auch Gelder für Sprit und Maut vorhanden sein. Die Firma ist jedoch zahlungsunfähig.

Die Hagemeier Verwaltungsgesellschaft mbH ist haftende Gesellschafterin der Hagemeier GmbH & Co. KG und wird vertreten durch den Gesellschafter Dirk Schleuter aus Bad Zwischenahn. Gegründet wurde das Unternehmen 1908, also vor mehr als 100 Jahren, von August Hagemeier als Bahnspedition mit Pferdefuhrwerk. 2016 hatte Firmenchef Udo Hagemeier Lager- und Verwaltungsäume (1300 Quadratmeter) des ehemaligen Küchenmöbelherstellers Störmer an der Spenger Straße angemietet. Zuletzt hatte sich Hagemeier auf den Transport empfindlicher Waren, vor allem Neumöbel, spezialisiert. Auch logistische Dienstleistungen gehörten zum Angebot.