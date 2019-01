Von Gerhard Hülsegge

Am Montag, 4. Februar, entscheiden die Kommunalpolitiker über die Zulässigkeit des Einwohnerantrags nach Paragraf 25 der Gemeindeordnung NRW. Laut Verwaltung sind alle Voraussetzungen hierfür erfüllt. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Rathaus an der Bahnhofstraße 44. Dabei wird den Vertretern des Initiative, Holger Stoppkotte sowie Heike und Wolfgang Lenze, Gelegenheit gegeben, ihre Vorstellungen zu erläutern.

Verkehrssicherungspflicht

In dem am 20. Dezember 2018 vorgelegten Einwohnerantrag wird der Rat der Stadt Enger aufgefordert, den Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung, Infrastruktur und Umwelt vom 4. Dezember 2017 zu korrigieren und den alten Baumbestand des Hagenwäldchens nahe der Maiwiese zu erhalten. Die Politiker hatten sich vor mehr als einem Jahr für eine (moderate) Durchforstungs-Variante 2 entschieden, eine von drei möglichen Vorgehensweisen, wie sie vom damalige Förster Herwart Siebert vom Landesbetrieb Wald und Holz empfohlen worden war. Das Bewirtschaftungs- und Entwicklungskonzept der Variante 2 sieht vor, abschnittsweise im Zeitraum von acht bis zehn Jahren drei bis vier Eingriffe vorzunehmen, nicht zuletzt, um der Verkehrssicherungspflicht zu genügen.

Ein Jahr nach dem Ausschussbeschluss hatte sich die Bürgerinitiative gebildet. Sie befürchtet, dass in ein paar Jahren der gesamte alte Holzbestand gefällt sein dürfte, was von der Stadt bestritten wird. Das Hagenwäldchen befindet sich als öffentliche Grünfläche im Eigentum der Kommune. Die Einwohner haben in ihrem Antrag insbesondere die Natur- und Artenschutzaspekte, den Naturerlebnisaspekt sowie die Umwelt- und Klimaaspekte betont.

1027 Unterschriften hätten gereicht

Ein Einwohnerantrag muss in kreisangehörigen Gemeinden von mindestens fünf Prozent (in Enger 1027) der Einwohner (in Enger 20.527) unterzeichnet sein, um Gehör zu finden. Dieses Ziel wurde mit 1500 Unterschriften deutlich erreicht. Allerdings: Die Unterzeichner müssen seit mindestens drei Monaten in der Stadt wohnen und das 14. Lebensjahr vollendet haben.

Zur Bemessung des Quorums wurde auf das Melderegister zurückgegriffen. »Die Antragsteller haben mit Übergabe des Einwohnerantrages insgesamt 145 Unterschriftslisten vorgelegt«, so Bürgermeister Thomas Meyer in der Verwaltungsvorlage für die kommende Ratssitzung. Die Prüfung der Listen erfolgte seitens der Verwaltung mithilfe eines vom Kommunalen Rechenzentrum (KRZ) Lemgo zur Verfügung gestellten Programms mit den gesetzlich vorgeschriebenen Parametern. »Nachdem 1030 gültige Unterschriften festgestellt wurden, ist auf eine weitere Prüfung der restlichen Unterschriftslisten (16 Stück) verzichtet worden«, so Meyer. Das erforderliche Quorum sei damit erreicht.

Zeit bis zum 20. April

Zulässig ist der Einwohnerantrag auch, weil in derselben Angelegenheit innerhalb der letzten zwölf Monate kein ähnlicher Antrag gestellt worden ist. Stellt der Rat, wie vom Bürgermeister empfohlen, die Zulässigkeit des Antrags fest, muss der Rat spätestens innerhalb von vier Monaten nach Eingang des Einwohnerantrags (also bis zum 20. April) beraten und entscheiden. Eine erneute Beratung im Fachausschuss ist nicht vorgesehen. Die inhaltliche Debatte im Rat der Stadt Enger könnte am Montag, 25. März, stattfinden.