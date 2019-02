Von Lukas Brekenkamp

»Das Thema ist aktuell«, betont Betriebsleiter Thomas Holz. »Denn er gibt generell in dem Bereich einen Mangel.« Besonders für den Außenbetrieb des Bades im Sommer werde ein Rettungsschwimmer gesucht. »Wenn wir mehrere Ausfälle haben, müssen wir die Öffnungszeiten des Bades reduzieren«, so Thomas Holz. So wie etwa vergangene Woche. Da musste das Bad die Öffnungszeiten am Donnerstag, sowie Samstag und Sonntag krankheitsbedingt verkürzen.

Laut Ausschreibung handelt es sich um eine geringfügige Beschäftigung. Voraussetzung ist das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen der DLRG in Silber sowie ein Mindestalter von 18 Jahren. Die Erste-Hilfe-Ausbildung darf darüber hinaus nicht älter als zwei Jahre und das Rettungsschwimmabzeichen nicht älter als drei Jahre sein.

Bewerbungen erwünscht

Auch in der Stellenausschreibung für eine Teilzeitstelle als Service- und Reinigungskraft im Hallenbad sei die Bereitschaft und Fähigkeit zum Erwerb des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens der DLRG in Silber wünschenswert, wie Thomas Holz anmerkt. »Die Kräfte könnten dann flexibel eingesetzt werden.«

Außerdem suchen die Wirtschaftsbetriebe einen Azubi im Bereich Abwassertechnik. »Wir wollen zum Beginn des Ausbildungsjahres einen Azubi einstellen«, betont Holz. In diesem Bereich hätten die Wirtschaftsbetriebe lange nicht ausgebildet. »Der Bedarf ist bei uns dringend«, betont Holz. Immerhin gäbe es auch hier immer wieder Ausfälle. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 15. Februar. Auch für die Stellenangebote als Metallbauer und Gärtner endet die Frist Mitte des Monats. Weitere Infos sowie Stellenausschreibungen gibt es im Internet unter www.enger.de.