Von Daniela Dembert

Auch in diesem Jahr werden sich wieder zahlreiche Händler, Dienstleister, Kunsthandwerker und Vereine in der Parkpalette unter dem Königin-Mathilde-Platz präsentieren. Viele Plätze seien nicht mehr frei, stellte Schierholz fest, nachdem am Donnerstagabend zahlreiche Anmeldungen direkt nach der Infoveranstaltung abgegeben worden waren.

Erstmals mit Kinderbereich

Das sonst trist graue Parkhaus wird sich abermals in eine ansprechende, von ansässigen Gartenbau- und Floristikbetrieben mit viel Grün gestaltete Ausstellungsfläche verwandeln. »Hier zeigen vor allem die Lokalen, was sie zu bieten haben«, sagt der Kaufmannschaftsvorsitzende Detlef Schultz.

Neu in diesem Jahr: Erstmalig wird es einen Kinderbereich geben. An einer drei Meter hohen Memory-Wand können sich die jungen Besucher im Gedächtnistraining üben und kleine Preise gewinnen.

Anders als in den Vorjahren wird der Eintritt zur Gewerbeschau kostenlos sein. »Wir möchten die Besucher des Kirschblütenfests willkommen heißen, unverbindlich und gern auch mehrfach bei uns vorbei zu schauen und sich von der gebotenen Vielfalt überraschen zu lassen«, lädt Elektra Brakensiek zum Stöbern ein.