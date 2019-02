Bufdi Ersin Tunc (von links), Sozialarbeiter Rolf Seele, die neue Integrationskoordinatorin Marie-Sophie Borchelt und Bürgermeister Thomas Meyer haben im Haus der Kulturen einiges vor. So soll ein Begegnungszentrum in den Räumen entstehen, um die Integration zu fördern. Foto: Lukas Brekenkamp

Von Lukas Brekenkamp

Enger (WB). Seit dem 1. Februar ist Marie-Sophie Borchelt in ihrer neuen Funktion im Haus der Kulturen (HdK) tätig: Sie ist die Integrationskoordinatorin in Enger. Gemeinsam mit dem Bundesfreiwilligen Ersin Tunc und Sozialarbeiter Rolf Seele setzt sie sich für die Integration ein. Die 26-Jährige ist die Nachfolgerin von Sandra Werner.

Vor Kurzem hat Marie-Sophie Borchelt, die eigentlich aus Mettingen bei Ibbenbüren kommt, an der Universität Bielefeld ihren Master gemacht: in Deutsch als Fremdsprache sowie Germanistik. Zuvor hat sie an der Uni Bonn ihren Bachelor in Lateinamerikastudien erreicht.

Interkulturelle Zusammenarbeit im Vordergrund

»Während des Studiums hatte ich mehrere Auslandsaufenthalte«, berichtet Marie-Sophie Borchelt – vor allem in Südamerika, wo sie unter anderem ein Praktikum an einer deutschen Schule absolvierte. Immer im Vordergrund: interkulturelle Zusammenarbeit.

Und genau das strebt die 26-Jährige in ihrer Tätigkeit als Integrationskoordinatorin an. Ihre Aufgaben: »Ich koordiniere die Arbeit mit den Ehrenamtlichen, vor allem mit der Initiative Willkommen, die ich schon kennenlernen durfte«, berichtet Marie-Sophie Borchelt. Außerdem wolle sie das bisher angebotene Programm im Haus der Kulturen für geflüchtete Menschen ausbauen.

Haus der Kulturen als Begegnungszentrum

»Ich möchte das Haus weiter öffnen und auch die Bürger aus Enger mehr einbeziehen«, sagt sie. Ein Ziel sei es also, ein Begegnungszentrum aus dem Haus zu machen. Bürgermeister Thomas Meyer ergänzt: »Das Haus soll nicht nur von Geflüchteten wahrgenommen werden, sondern auch ein Treffpunkt für Engeraner werden. Das ist der nächste Entwicklungsschritt, den wir uns als Stadt wünschen. Das Ziel der Integration soll sich verselbstständigen.«

Dass Marie-Sophie Borchelt weiß, wie man sich für die Integration einsetzt, zeigt sie. »Ich bin noch heute ehrenamtlich aktiv«, sagt sie.

So habe sie bereits Sprachkurse und Orientierungsmodule geleitet und zuletzt mit geflüchteten Mädchen gearbeitet. Gemeinsam mit dem Sozialarbeiter Rolf Seele und dem Bufdi Ersin Tunc sollen die Aufgabenbereiche enger verzahnt werden.

Seit Anfang 2017 gibt es das Haus der Kulturen nun schon. »Wir wollten ein Angebot für geflüchtete Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund schaffen«, sagt der Bürgermeister. Damals herrschte in Deutschland und Europa der große Flüchtlingsstrom. »Die Situation heute ist aber eine andere – aber die Aufgaben der Integration sind noch nicht zu Ende«, betont Meyer.

Bedürfnisse der Menschen erfassen

Um die Integration weiter zu fördern, hat Marie-Sophie Borchelt den Plan, neue Angebote zu schaffen. »Wir wollen die Bedürfnisse der Menschen rausfinden und sehen, was es gibt und was sich umsetzen lässt«, erklärt sie. Vielleicht, so Borchelt, sollen auch Vereine angefragt werden.

Aktuell bietet das Haus der Kulturen in Enger in der Woche täglich verschiedene Angebote. Etwa 35 aktive Ehrenamtliche helfen dabei.