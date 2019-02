Die tristen Brückengeländer – hier am Bolldammbach – will der Stammtisch mit Blumenkästen verschönern. Foto: Bärbel Hillebrenner

Nachdem sie den Bau eines Wasserspielplatzes in der Maiwiese angeregt und durch Überschüsse aus ihren Sommernachtskinos in Höhe von 10.000 Euro maßgeblich mitfinanziert hat, startet sie jetzt neben anderen ein neues großes Projekt.

Wer hilft noch mit?

Die Atmosphäre in der Engeraner Innenstadt soll durch vergleichsweise einfache Maßnahmen angenehmer, attraktiver, freundlicher und bunter werden. Mindestens ebenso wichtig ist den ehrenamtlichen Stadtentwicklern dabei aber auch der ökologische Aspekt von mehr Grün und für Insekten nützlichen Blumen und anderen Pflanzen.

Starten wollen die Stammtischler mit bunten, nachhaltig bepflanzten Blumenkästen an den bisher nach ihrer Meinung sträflich vernachlässigten Brücken in der Stadt. So haben sie bereits einen Kontakt zum Johannes-Falk-Haus in Hiddenhausen geknüpft, wo die Holzkästen gebaut werden sollen. Der Wittekindshof in der Bielefelder Straße hat sich schon bereit erklärt, die Pflege-Patenschaft für zwei Brücken zu übernehmen. Weitere Personen oder Organisationen werden noch gesucht, die sich ehrenamtlich kümmern, um Kosten gering zu halten.

Treffen am 27. Februar

In einem zweiten Schritt ist an ökologisch wertvolle bunte Blumenwiesen gedacht, die für Bienen und andere Insekten unverzichtbar sind. Kleine und größere Grünflächen, unter anderem im Bereich der großen Kreuzungen in der Innenstadt, würden sich hervorragend eignen.

Der Stammtisch Barmeierplatz möchte der Öffentlichkeit seine Pläne am Mittwoch, 27. Februar, ab 19.30 Uhr in einer Informationsveranstaltung im Haus der Kulturen in der Brandstraße vorstellen. Eingeladen hat er Rosemarie Kunow und Madlyn Herrmann vom Verein Querbeet ( www.querbeet-detmold.de ) aus Detmold, die in einem reich bebilderten Vortrag erläutern werden, was sich der Stammtisch auch für Enger wünscht.

Alle Bürger und Bürgerinnen sind eingeladen, sich an diesem Projekt mit Rat und Tat zu beteiligen. Die Kino-Gruppe des Stammtisches hat bereits zugesagt, weitere Überschüsse, die mit den Open-Air-Kinos erwirtschaftet werden könnten, in dieses Projekt zu investieren.