Von Lukas Brekenkamp

Enger (WB). Am Westfalenring überwachen zwei Blitzer, dass sich Autofahrer an das Tempolimit halten. Eigentlich – denn seit etwa zwei Jahren sind die Starenkästen außer Betrieb. Nun erneuert das zuständige Straßenverkehrsamt die Kontakte in der Fahrbahn, im März soll’s dann wieder blitzen.