Enger (WB). Zum wiederholten Mal hat jemand in Besenkamp an der Herzogstraße Reifen von geparkten Fahrzeugen zerstochen. Diesmal hat es einen roten Lastwagen und einen grauen PKW Ford getroffen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Bei dem geparkten Ford sind in der Nacht zu Donnerstag alle Reifen durchlöchert worden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise werden in diesen Fällen an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.