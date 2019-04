Norbert Aschoff zeigt die insektenfreundlichen Wildblumenmischungen, die der Stammtisch Barmeierplatz und der Imkerverein Spenge-Enger mit Unterstützung der Volksbank in einem Beet in der Poststraße eingesät haben. Auf reiche Blütenpracht hoffen Matthias Rasche (von links), Erdmuthe Fleer, Horst Chudzicki und der Geschäftsstellenleiter der Engeraner Volksbank, Reiner Müller. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Enger (WB). Bald blüht’s in der Poststraße! Im Zuge seiner Initiative »Enger floriert« hat der Stammtisch Barmeierplatz mit dem Imkerverein Spenge-Enger jetzt gemeinsame Sache gemacht und das erste Wildblumenbeet auf einer Verkehrsinsel an der Grundschule Enger-Mitte eingesät.

Mitglieder beider Vereine haben die Erde des Beets oberflächlich gelockert, den Samen ausgebracht und angegossen. »Wildblumen mögen kargen Boden, am besten noch mit etwas Sand versetzt«, weiß Norbert Aschoff, Vorsitzender des Imkervereins zu berichten.

Paten für Beete gesucht

»Die Imker hegen die Idee, im Stadtgebiet insektenfreundliche Blumenmischungen einzusäen sicher schon länger als wir, aber auch der Stammtisch Barmeierplatz möchte sich für Insekten einsetzen und das Stadtbild verschönern«, sagt Matthias Rasche, Vorstandsmitglied des Stammtisches.

Grundsätzlich gebe es in Enger mehrere kleinere Grünflächen, die auf diese Weise verschönert werden und arbeitsarm gehalten werden könnten. Seitens der Stadt gab es grünes Licht für die Verschönerungsaktionen, allerdings kann der Bauhof nicht die Pflege der neu eingesäten Flächen übernehmen.

»Daher sind wir auf der Suche nach Paten für diese Beete. Wichtig ist das Angießen der frischen Saat. Später muss vielleicht hier und da der Randbewuchs getrimmt werden, damit Straße und Gehweg frei bleiben«, sagt Rasche.

Einjährige Blühmischung

Erdmuthe Fleer, Anwohnerin und Mitglied des Imkervereins, wird die Pflege dieses ersten Wildblumenbeets übernehmen: »Ich wohne hier direkt und hatte im vergangenen Jahr schon mit Blick auf eine andere Verkehrsberuhigungsinsel überlegt, ob es nicht schön sei, hier etwas einzusäen.«

Norbert Aschoff hat sich bei diesem ersten Beet für eine einjährige Blühmischung entschieden. Kornblumen, Malven, Ringelblumen, Margeriten und Phacelia werden hier im Lauf des Sommers erblühen. »Wenn man die Pflanzen nach der Blühte abmäht und einige Wochen liegen lässt, versähen die sich zum Großteil wieder«, wirft Erdmuthe Fleer ein.

Volksbank Sponsor

»Eine ideale Symbiose«, nennt Reiner Müller die Zusammenarbeit der Imker mit dem Stammtisch. »Die Initiative zeigt auch allen Kleingärtnern, wie und wo man solche Vorhaben realisieren kann.«

Der Geschäftsstellenleiter der Engeraner Volksbank ist ein Bienenfreund und unterstützt die Aktion nicht nur ideell. 350 Samentütchen hat das Kreditinstitut gesponsert, die der Imkerverein auch dieses Jahr wieder an seinem Stand auf dem Kirschblütenfest an die Besucher des Parkhauses verteilt. Zusätzlich bekommen die Städte Enger und Spenge je ein Kilogramm Saatgut für öffentliche Flächen zur Verfügung gestellt. »Das geht in Enger diesmal an den Stammtisch Barmeierplatz für die Initiative ›Enger floriert‹«, sagt Norbert Aschoff.