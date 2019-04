Im Dorfkern, auf der Grünfläche neben der Kirche, errichtet die Löschgruppe Westerenger den Maibaum am 30. April wie im vergangenen Jahr wieder mit Hilfe eines Traktors. Die Zuschauer versammeln sich dazu auf dem Kirchplatz. Foto: Dembert

Enger (dd). »Gemütlich wird’s wieder«, da ist sich Jürgen Tomann, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Westerengeraner Vereine (AGV) sicher, wenn es um den Maibaum-Treff auf dem Kirchplatz in Westerenger geht.

Der startet am Dienstag, 30. April, um 16 Uhr an der Friedhofsallee 5. Gegen 18.30 Uhr stellt die ansässige Löschgruppe den mit den Vereinswappen verzierten Maibaum auf. »Im Dorf wohnen viele junge Familien, für die wir unsere Maifeier attraktiv gestalten möchten«, sagt Matthias Kühn, stellvertretender Vorsitzender der AGV.

Spielmobil für die Kinder

Zum 22. Mal veranstalten die ansässigen Vereine das Maibaumaufstellen als Familienfest mit buntem Kinderprogramm. Toben auf der Hüpfburg, über die Rollenrutsche sausen und mit Pedalos über den Hof rollen – den kleinen Besuchern wird sicher nicht langweilig, auch wenn die Eltern sich bei einem Getränk mal wieder festgequatscht haben. Für den sportlichen Spaß sorgt das Spielmobil »rasender Falke«. Am Schminktisch können sich Kinder in wilde Raubtiere oder zarte Elfen verwandeln lassen. »Uns ist die Dorfgemeinschaft wichtig. Der Kirchplatz ist ein überschaubares Areal, so dass Eltern sich zum geselligen Klön zusammensetzen können, ohne die Kinder aus den Augen zu verlieren«, sagt Kühn.

Am Kuchenbuffet der Anna-Seeger-Kindertagesstätte wird der Hunger nach Süßem befriedigt. Wer es lieber herzhaft mag, greift zu Pommes und Bratwurst. Der Verein »Zetis« ist mit seinem Angebot »Technik zum Mitmachen« vor Ort. Erdbeersekt und Schnittchen serviert der Kinderchor »Kleines Lied«.

Grundschulchor singt

Musikalisch wird es, wenn die »WesterSänger«, der Chor der Grundschule, auf den Stufen zur Kirche Aufstellung nehmen.

»Das Aufrichten des Maibaums wird traditionell vom Posaunenchor Westerenger/Dreyen begleitet. Die Bläser begrüßen den Wonnemonat dann mit ›Der Mai ist gekommen‹«, berichtet Matthias Kühn.