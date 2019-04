Von Thomas Meyer

Enger (WB). Je nachdem, wen man fragt, hat am Wochenende in Enger ein sehr erfolgreiches und ein weniger erfolgreiches Kirschblütenfest stattgefunden.

Festorgansiatorin Daniela Dembert etwa ist von Vielfalt und Qualität der Musik- und Tanzbeiträge und der Resonanz der vielen tausend Besuchern sehr angetan. »Durchweg gute Stimmung und Bands, Solisten, Chöre und DJs für jeden Musikgeschmack zeichnen das Stadtfest seit langem aus«, sagt sie. Orgelkantaten von Johann Sebastian Bach, japanische Choräle, Funkrock, Oldies, Schlager, Charthits, Clubsounds zur Lasershow, Marching-Band, Drehorgelspieler, Swing, Country, Bluegrass und Blues, dazu Volkstanz, Breakdance, Zumba, Akrobatik und Twirling – die Aufzählung ist keinesfalls abschließend.

Bilanz des Platzmeisters

Platzmeister Yannik Nuffer zeichnet ein etwas anderes Bild. Mindestens ein Drittel weniger Besucher als gewöhnlich lassen die vielen ehrenamtlichen Helfer aus Vereinen und anderen örtlichen Gruppen, aber auch die Schausteller nicht gerade jubilieren. »Freitag und Samstag tagsüber waren ganz schwach. Samstagabend und Sonntag waren sehr gut besucht, aber das ist sonst auch der Fall«, sagt der junge Unternehmer, der den Sparkassenparkplatz an der Bachstraße in ein Feierparadies verwandelt hat – mit Tanzfläche, Biergarten, Loungemöbeln und DJs mit einem Händchen für den Zeitgeist.

»Ich glaube, hier sind mehrere Faktoren zusammengekommen. Das Wetter war wirklich ausgesprochen schlecht. Viele sind in den Ferien weggefahren. Und ein sommerliches Osterwochenende direkt vorher hat einigen Biergarten-Enthusiasmus gebunden«, lautet Nuffers Zwischenfazit.

Mischung aus Altem und Neuem

Ansonsten gab es eine gelungene Mischung aus Altem und Neuem. Beim Versuch, Linedance auf dem Barmeierplatz zu präsentieren, machten alle sofort mit, wovon selbst die Organisatoren erstaunt waren. Die neue Achterbahn ergänzte das ohnehin schon komplette Angebot an Fahrgeschäften, die durchweg gut frequentiert wurden. In der Weinlaube der Schützengesellschaft war wie immer kaum mehr ein Durchkommen, so viele Gäste feierten dort bis spät in die Nacht.

Angetan vom Kirschblütenfest waren auch die Gäste aus Engers Partnerstadt Lichtenstein um Rosenprinzessin Leah. Die Einladung zum Gegenbesuch beim Rosenfest am zweiten Juniwochenende konnte sich Bürgermeister Thomas Nordheim sparen: Enger hat sich längst dort angekündigt.