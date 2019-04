Enger (WB). Ein 13-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall am Montag leicht verletzt.

Eine 61-jährige Hyundai-Fahrerin wollte um 13.40 Uhr an der Kreuzung Neue Straße/Hiddenhauser Straße nach rechts auf die Hiddenhauser Straße abbiegen. Gleichzeitig fuhr der Schüler auf seinem Fahrrad den Radweg, der an dieser Stelle in beide Richtungen befahren werden darf, auf der Hiddenhauser Straße aus Richtung Enger kommend.

Radfahrer und Auto kollidieren

Als die Fahrerin abbiegen wollte, kollidierte sie mit dem Radfahrer. Der Hiddenhausener prallte mit seinem Rad gegen das rechte Vorderrad des PKW. Durch den Aufprall wurde er vom Rad geschleudert und stürzte auf die Motorhaube des Wagens. Es entstand geringer Sachschaden.

Polizei weist auf Gefahren hin

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die besonderen Gefahren eines Radweges, der in beide Richtungen befahren werden darf, hin.