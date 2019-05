Von Daniela Dembert

Enger/Spenge (WB). Einfach mal reinschnuppern! Anlässlich des internationalen Museumstags haben die Museen in Enger und Spenge nicht nur ihre Türen für den kostenlosen Besuch der Dauerausstellungen geöffnet, sondern zu einem Erlebnis-Programm geladen.

Herstellung von Leinen

An der Werburg drehte sich alles um die Herstellung des einst für das Ravensberger Land so wichtigen Handelsguts Leinen. »Vom Aufbrechen der Flachsstängel über das Kämmen, Verspinnen und Weben bis zum Färben haben wir hier alle Arbeitsschritte dokumentiert und laden die Besucher zum Selbermachen ein«, sagte Museumspädagogin Sonja Voss.

Veränderung des Engeraner Stadtbildes

Bei der Stadtführung des Widukindmuseums ging es sowohl um die ältere wie jüngere Geschichte der Stadt. »Wie hat sich die Stadt verändert und was waren die Gründe?«, seien die grundlegenden Fragestellungen ihrer historischen Wanderung, erklärte Regine Bürk-Griese. 1747 hat sich das Stadtbild maßgeblich geändert. »Damals sind zwei Drittel der Gebäude Engers einem Feuer zum Opfer gefallen«, so die Stadtführerin. Am Nachmittag startete das Kinderprogramm.

Einmal im Jahr werden die Vitrinen des Museums für die Besucher geöffnet, die, mit Handschuhen ausgestattet, die Exponate selbst anfassen dürfen.

Berufsleben der Gerber

»Ran ans Leder« hieß es in der Gerberei. Dort waren Besucher eingeladen, die Museums-App, die in Projektarbeit mit Schülern der offenen Ganztagsbetreuung Engeraner Grundschulen ausgearbeitet wurde, kennenzulernen. An Mitmachstationen verdeutlichten die jungen Museumsführer Alltägliches aus dem Berufsleben der Gerber. »Diese Art der musealen Arbeit schafft mehr Erlebnis und einen anderen Zugang zum Thema«, war sich Karsten Glied vom Gerberei-Verein sicher.