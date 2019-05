Von Siegfried Huss

Enger (WB). Mehrere hundert Gäste haben sich am Wochenende zum Mühlentag auf dem Engeraner Liesberg eingefunden. Sie ließen sich mit Kaffee und Kuchen verwöhnen, um beim Mühlenrundgang, die Blicke schweifen zu lassen.

Wer mit dem Auto, von Süden kommend, auf Enger zufährt, dem fällt majestätisch auf dem Liesberg dastehend die vor zirka 250 Jahren erbaute Liesbergmühle ins Auge. Weithin sichtbar und einladend thront auch jetzt noch diese Kornmühle. Sie wurde vor etwa 20 Jahren von der Stadt Enger durch Kauf erworben. und aufwendig restauriert und wieder mit Leben erweckt.

Naturfreunde pflegen Liesbergmühle

Das heutige »technische Denkmal« wie es Vorsitzender Werner Sidowski von der Ortsgruppe Enger der Naturfreunde beschreibt, vermittelt bei der Besichtigung beeindruckend wie früher durch Müllerhandwerk Korn zu Mehl gemahlen wurde. Die Ortsgruppe der Naturfreunde Enger hat sich per Nutzungsvertrag vor gut zwei Jahrzehnten mit der Stadt Enger verpflichtet, die Liesbergmühle zu pflegen und der Öffentlichkeit zu zeigen. »In der Vergangenheit hatte es über Jahre hinweg jährlich wiederholte Öffnungen gegeben. In den letzten Jahren laden wir nur noch zweimal jährlich zu Mühlentagen ein wie heute, am internationalen Museumstag.

Aus Personalmangel, wir sind alle ehrenamtlich tätig«, verrät Ortsgruppenvorsitzender Werner Sidowski. Ergänzend meinte er leicht schmunzelnd: »Wir bieten das Jahr über von der Ortsgruppe Bergsteigen, Fahrradtouren, naturkundliche Wanderungen sowie Kanusport und vogelkundliche Spaziergänge an. Doch wenn wir zu unserem Mühlentag einladen, kommen viele Interessierte, um Kaffee zu trinken und lassen sich unseren selbst gebackenen Kuchen schmecken. Und das reicht ihnen!«

Lieder, Basteleien und Schmuck

Gleichzeitig wurde den Gästen auch diesmal ein abwechslungsreiches Programm geboten. So sang der Männergesangverein Lohengrin Enger bekannte Volks- und Wanderlieder unter der stellvertretenden Leitung von Tatjana Fuchs. Wie gewohnt werkelte und bastelte »Holz Schorsch« (Gerald Johannes) vor allem für Kinder mit Naturmaterialien. Erwachsene nahmen an Führungen durch die Mühle teil. Darüber hinaus waren Christel Korfmacher und Iris Rottmann mit ihrem Stand präsent, um Schmuck aus Papier oder kunsthandwerkliche Arbeiten zu verkaufen.

Erlös geht an Schulen in Uganda

Der Erlös soll zwei Schulen in Uganda zu Gute kommen, die dringend dieser Hilfe bedürfen. Bereits jetzt wird zum zweiten Mühlentag in diesem Jahr eingeladen. Er wird am Sonntag, 18. August, ab 14 Uhr stattfinden.