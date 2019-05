Freuen sich über den anhaltenden Erfolg der Mathilden-Platz-Konzerte und auf das erste Konzert der Saison am Sonntag: Vera Reckling (von links), Hans laus, Matthias Rasche, Volker Stein, Rainer reckling, Ingrid Schnellbächer und Reiner Müller. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Enger (WB). »Es tönen die Lieder« – unter diesem Motto gestaltet der Widukind-Chor am Sonntag, 26. Mai, von 11 bis 12 Uhr das erste Mathilden-Platz-Konzert dieser Saison und leitet damit das Jubiläumsjahr der beliebten Freiluftveranstaltung in Enger ein.

Die Konzertreihe, initiiert vom Verein Enger Impulsiv und der Stiftung der Volksbank Enger-Spenge, befindet sich in ihrem zehnten Jahr. »Das waren wunderschöne Jahre und wir schauen, dass wir die Reihe weiterführen«, sagt Hans Laus, Stiftungsvorstand. Ein Mitmachkonzert soll es werden, bei dem der Chor mit vielen bekannten Volksliedern, Schlagern und Evergreens, aufwartet. Eng könnte es im roten Würfel werden, denn mindestens 50 Sängern treten an.

Kleine Probe mit Besuchern

»Wir singen unter anderem ›Die Gedanken sind frei‹ und Songs von Udo Jürgens und Abba, also sowohl englische als auch deutsche Stücke und möchten das Publikum zum Mitsingen, Mitsummen und Mitsingen animieren«, sagt Ingrid Schnellbächer, stellvertretende Vorsitzende des Gesangvereins. »Wir haben vor, mit den Besuchern eine kleine Probe einzulegen, um dann gemeinsam beispielsweise »I like the flowers« im Kanon zu singen.”

Der Widukind-Chor ist erst zum zweiten Mal mit einem Beitrag im roten Würfel dabei. Entstanden war die Idee vor mehr als zehn Jahren aus Gesprächen des Ehepaars Vera und Rainer Reckling mit Volksbank-Filialleiter Reiner Müller. »Der erste Gedanke war: Enger ist doch keine Kurstadt, aus denen man Sonntagskonzerte sonst vielleicht kennt«, blickt Laus zurück. Fakt sei aber, dass sich die Reihe etabliert habe.

Fünf Veranstaltungen geplant

»Unter 100 Besucher haben wir eigentlich nie, durchschnittlich eher 120 bis 140«, sagt Matthias Rasche, Geschäftsführer von Enger Impulsiv.

Insgesamt fünf Konzerte finden die über die Sommermonate statt. Am 16. Juni gestalten der Spielmannszug der Schützengesellschaft Enger und die Bigband der Realschule das Programm. »La Comparsa«, die Trommelgruppe des Wittekindshofs, und die »Combo con Fuego« stehen am 7. Juli im roten Würfel.