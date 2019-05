Enger (WB). Bei einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 19-Jährigen aus Bad Salzuflen ist am Samstag ein 20-jähriger Engeraner schwer verletzt worden. Er wurde von seinem Motorrad geschleudert.

Zu dem Unfall ist es laut Mitteilung der Polizei am Samstag gegen 19.55 Uhr auf der Wertherstraße gekommen. Die 19-jährige Skoda-Fahrerin aus Bad Salzuflen war auf der Westerengerstraße in Richtung Jöllenbeck unterwegs. Im Kreuzungsbereich Wertherstraße wollte sie in Richtung Jöllenbeck weiterfahren.

Gleichzeitig fuhr der 20-jährige Motorradfahrer aus Enger auf der Wertherstraße in Richtung Enger. Auf der Kreuzung stießen der Skoda und das Motorrad zusammen. Der Engeraner wurde vom Motorrad geschleudert und stürzte zu Boden. Er musste schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

6000 Euro Sachschaden

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf eine Höhe von etwa 6000 Euro. Für die Räumung und Säuberung der Straße wurde die Freiwillige Feuerwehr Westerenger zur Unterstützung hinzugerufen.

Es gibt weitere Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Herford, »da eine genaue Unfallursache vor Ort zunächst nicht geklärt werden konnte«, teilt das Verkehrskommissariat mit.