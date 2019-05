Enger/Spenge (WB/gge). Jeweils um die 24 Prozent der Stimmen haben die Grünen in Enger (23,9) und Spenge (24,1) bei der Europawahl am Wochenende für sich verbuchen können. Nur die CDU lag knapp davor, die SPD wurde erstmals überholt – ein Trend, der bundesweit zu verzeichnen war. Festtagsstimmung deshalb beim Bündnis 90/Die Grünen.

»Ich habe bis Samstag Wahlkampf gemacht und war positiv überrascht, als mir viele Bürger am Stand im E-Center sagten, sie hätten schon gewählt – und zwar uns«, sagte Regina Schlüter-Ruff am Montag. Die Auszählung der Stimmen hat sie am Sonntag im Netz verfolgt. »Das war wie im Krimi«, meinte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Engeraner Stadtrat.

Klimadebatte Wahlhelfer

Sie zeigte sich erfreut über das positive Ergebnis, zumal die Grünen in Enger und Spenge kreisweit die meisten Stimmen geholt haben. »Das zeigt, dass es den Menschen wichtig ist, dass ihre Lebensgrundlagen erhalten bleiben«, erklärte Schlüter-Ruff den Trend. Natürlich habe man auch von den Friday-for-Future-Protesten und der Klimadebatte der jüngsten Zeit profitiert.

Hält die Zustimmung weiter an, könnte dies auch Auswirkungen auf die Kommunalwahl 2020 haben. Ob Schlüter-Ruff abermals als Bürgermeisterkandidatin antritt, darüber soll eine Klausurtagung der Grünen demnächst entscheiden. Die Aussichten, Bürgermeister Thomas Meyer (SPD) abzulösen, könnten zurzeit nicht besser sein. »Das kann passieren«, meinte auch Schlüter-Ruff.

2020 Schwarz-Grün im Rat?

In Spenge muss Bernd Dumcke (SPD) um sein Amt bangen. Schließlich hat die CDU angekündigt, mit einem gemeinsamen Kandidaten gegen ihn antreten zu wollen. »Wir werden Gespräche führen«, sagte André Schröder, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Spenger Stadtrat gegenüber dem WESTFALEN-BLATT. »Schwarz-Grün wäre eine interessante Variante«, so der 48-jährige IT-Systemtechniker. Die Inhalte seien entscheidend. Jedenfalls hätten die Grünen »keine Berührungsängste«. Schließlich wollten sie tendenziell keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten nominieren. Der Grund: »Wir haben keinen Verwaltungsfachmann in unseren Reihen und bräuchten deshalb einen zusätzlichen Beigeordneten, der wiederum Geld kosten würde«, erklärte Schröder. Trotzdem will er eine eigene Kandidatur nicht ausschließen.

»Ob der Höhenflug anhält, werden wir sehen«, meinte der Grünen-Politiker zum bundesweiten Wahlerfolg seiner Partei. Vorstellen kann er sich langfristig auch eine Bundeskanzlerin Annalena Baerbock statt eines Bundeskanzlers Robert Habeck. Die Kommunalwahl in Spenge ist für ihn längst nicht entschieden. »Da ist ja noch der Joker UWG dabei«, so Schröder.