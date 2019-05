Von Daniela Dembert

Enger (WB). »Freude schöner Götterfunken« – den Text der ersten Strophe der »Ode an die Freude« aus der Feder Friedrich Schillers dürfte so ziemlich jeder mitsingen können.

Beim ersten Mathildenplatz-Konzert dieser Saison hatten Besucher am Sonntag die Gelegenheit, einzustimmen, denn der Widukind-Chor hatte zu einem Mitsingkonzert geladen. Mit Blick auf die Europawahl hatten die Sänger neben dem von Ludwig van Beethoven in seiner 9. Sinfonie vertonten »Die Gedanken sind frei« von Hoffmann von Fallersleben einen weiteren, nicht minder politischen wie schönen Titel im Repertoire. Aber auch an Unterhaltungsmusik fehlte es nicht. Unter dem Motto »Es tönen die Lieder« haben die etwa 50 Sänger und Chorleiter Hans-Martin Kiefer eine Wanderung durch die Jahrzehnte und Genres vorbereitet.

Schwungvolle Begleitung

Dazu zählten der Abba-Hit »Mamma Mia« ebenso wie beliebte Stücke von Udo Jürgens und die Titel »Rhythm of life« und »You raise me up«. Bei »I like the flowers« waren auch die Konzertbesucher gefragt, denn es wurde im Kanon gesungen. Schwungvolle Klavierbegleitung lieferte Conny Rutsch.

Mit diesem zweiten Auftritt des Widukind-Chores in der Geschichte der Mathildenplatz-Konzerte in Enger wurde das Jubiläumsjahr der beliebten Freiluft-Konzertreihe eingeläutet.

Seit zehn Jahren veranstalten der Verein Enger Impulsiv und die Stiftung der Volksbank Enger-Spenge die Reihe, die von Engeraner Musikgruppen und einigen Gastvereinen gestaltet wird.

Schluss für Müller und Reckling

»Wir hätten diese Reihe nicht zehn Jahre lang präsentieren können, wenn sie kein Publikum gehabt hätte. Und auch ohne die Gruppen, die die Konzerte ausgestalten, wäre dies natürlich nicht möglich gewesen«, sagte Matthias Rasche, der geschäftsführende Vorsitzende von Enger Impulsiv.

Am Ende des gelungenen Konzerts, dem etwa 150 Besucher lauschten, hieß es Abschied nehmen. »Jetzt ist Schluss«, verkündete Reiner Müller und stellte noch kurz klar: »Nicht mit der Konzertreihe, aber für uns.« Mit dem scheidenden Volksbank-Filialleiter nimmt auch das Ehepaar Reckling Abschied von den Konzerten im roten Würfel.

Volker Stein neu dabei

Vera und Rainer Reckling sind nicht nur Ideengeber und Geburtshelfer der Veranstaltungsreihe, sie haben auch diverse Konzerte auf dem Mathildenplatz selbst musikalisch mit gestaltet.

Jetzt ziehen sie sich aus der Organisation zurück und werden künftig nur noch auf der Seite der Zuhörer sitzen, so Rainer Reck­ling. Müller hat als Vertreter der Volksbankstiftung die Reihe ebenfalls von Anfang an begleitet und übergibt jetzt den Staffelstab an seinen Nachfolger Volker Stein.