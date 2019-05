Enger (WB/dd). Enger floriert bald an verschiedenen Stellen der Stadt. So auch in der Hagenstraße. Hier haben Mitglieder des Stammtisches Barmeierplatz in einem Arbeitseinsatz 400 Quadratmeter Acker in eine Wildblumenwiese verwandelt. Wenn das Wetter mitspielt, werden hier schon in einigen Wochen die ersten bunten Blüher zu sehen sein.