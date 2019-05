Von Daniela Dembert

Enger (WB). Wer hat nun eigentlich die Trockenbaufirma mit Sitz in Lüdinghausen geführt, die von 2006 bis 2014 Sozialabgaben in Höhe von mindestens 180.000 Euro veruntreut haben soll?

Am zweiten von neun angesetzten Verhandlungstagen vor der 9. Strafkammer des Bielefelder Landgerichts gegen ein Trio aus Enger, das angeklagt ist, in 93 Fällen Sozialversicherungsbetrug begangen zu haben, nahm allein die Verlesung der Anklage schon etwa eine Stunde ein.

Pjeter (50), Marc Z. (45) und dessen Lebensgefährtin Olga B. (31) wird vorgeworfen, eine Trockenbau GmbH geführt zu haben, in der sie zahlreiche osteuropäische Arbeiter beschäftigten, ohne diese sozialversicherungspflichtig angemeldet zu haben. Formell sei Olga B. als Geschäftsführerin in Erscheinung getreten, Kunden gegenüber hätten sich die beiden Mitangeklagten als Inhaber beziehungsweise Geschäftsführer vorgestellt, heißt es in der Anklageschrift.

Fingierte Rechnungen überwiesen

Die Angeklagten hätten die bei ihnen tätigen Arbeiter als Subunternehmer angegeben, an die sie eigens fingierte Rechnungen überwiesen. Tatsächlich hätten die Angeklagten selbst aber Zugriff auf die Rechnungskonten gehabt. Da die Beschäftigten weder eigenes Arbeitsmaterial und Werkzeug besäßen, Kunden gegenüber als Mitarbeiter des Lüdinghauser Trockenbauunternehmens vorgestellt wurden und von Pjeter Z. und Marc. Z. Arbeitsanweisungen entgegen genommen hätten, geht die Staatsanwaltschaft von einem Beschäftigtenverhältnis aus, hieß es in der Anklageschrift.

Die Angeklagten hätten mit dem Ziel, sich selbst ein stetes Zubrot zu sichern, gehandelt. Mindestens 141.121,65 Euro Arbeitnehmerbeiträge und 36.849,39 Arbeitgeberbeiträge Euro seien so an den Sozialkassen vorbei in die Taschen der drei Gewerbetreibenden geflossen.

Einstellung des Verfahrens beantragt

Dass Marc Z. faktisch als Geschäftsführer gehandelt habe, weist Strafverteidiger Zindler zurück. Sein Mandant habe keinerlei finanzielle Kompetenzen besessen. Dass er auch Arbeitsanweisungen gegeben habe, sei kein Indiz für eine geschäftsführende Position. »Und dass man sich gelegentlich unter die Arme greift, ist in Familienbetrieben keineswegs unüblich«, so der Anwalt. Die Anklage sei ihm nicht präzise genug recherchiert, deshalb beantrage er eine Einstellung des Verfahrens. Dem Antrag schlossen sich auch die Anwälte der beiden anderen Angeklagten an.

Olga B. habe zur Zeit der ihr zur Last gelegten Taten 1 bis 26 noch als Heranwachsende gehandelt, gab ihr Anwalt zu bedenken. Es sei daher noch zu klären, inwiefern das Jugendstrafrecht zur Anwendung komme. Diesem Antrag stimmte der Vorsitzende Richter Besserdich zu.

Der nächste Verhandlungstag ist für den 12. Juni angesetzt.