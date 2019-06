Carola Ritterhoff (links), Horst Chudzicki und Sonja Lühning vom Stammtisch Barmeierplatz können mit den aufgesetzten Brillen so wenig sehen, wie der Hauptdarsteller im Film »Mein Blind Date mit dem Leben«. Mit dieser Drama-Komödie startet am Samstag die Freiluftkino-Saison. Foto: Klaus Münstermann

Von Klaus Münstermann

Enger (WB). Endlich geht es wieder los am roten Würfel in Enger. Mit dem Film »Mein Blind Date mit dem Leben« startet der Stammtisch Barmeierplatz an diesem Samstag, 15. Juni, in die Freiluftkino-Saison.

»Wir freuen uns auf unser Stammpublikum und viele Gäste auch aus Spenge, Jöllenbeck, Werther und sogar Melle. Es hat sich herumgesprochen, dass wir kein ›normales‹ Freiluftkino anbieten«, sagt Carola Ritterhoff vom Organisationsteam des Stammtisch Barmeierplatz. Im Vorjahr wurde mit 350 Zuschauern ein neuer Besucherrekord erreicht.

300 Stühle werden bereit gestellt

»Wir halten in diesem Jahr mit 300 Stühlen mehr bereit als sonst«, sagt Ritterhoff und weiß: »Unsere Stammgäste haben sich auf die steigenden Gästezahlen eingestellt und bringen ihre eigenen Stühle mit.«

Der Film, der am Samstag gezeigt werden wird, entstand nach der Vorlage des gleichnamigen Buches »Mein Blind Date mit dem Leben« von Saliya Kahawatte, der darin seine eigenen Erfahrungen schildert. Als er 15 Jahre alt war, ging das Sehvermögen des Deutsch-Singalesen innerhalb weniger Monate auf nur noch fünf Prozent zurück. In der knapp zweistündigen Drama-Komödie will Saliya (gespielt von Kostja Ullmann) trotz dieser Beeinträchtigung unbedingt eine Ausbildung in einem Luxus-Hotel in München meistern. Ein Kumpel hilft ihm im Restuarant-Alltag. Doch als er sich in eine junge Frau verliebt, kommt er in unvorsehbare Situationen, die er nicht mehr routiniert kontrollieren kann. Sein Leben scheint aus den Fugen zu geraten.

Rahmenprogramm beginnt um 20 Uhr

Um 20 Uhr beginnt das Rahmenprogramm am Samstag. »Und ab dann ist die Küche geöffnet«, sagt Horst Chudzicki. In Anlehnung an den Filminhalt kann man schlemmen wie im Bayerischen Hof. Reiber-Datschi mit Lachs und Apfelmus sowie Schweinefleisch süß-sauer stehen neben Tom-Kagay-Suppe mit Huhn und Weißbier-Tiramisu auf der Speisekarte. Bewährtes und Scharfes vom Grill wird natürlich auch serviert.

Für die musikalische Begleitung wird das Engeraner Duo Lea und Nina Husemann sorgen. Neben einem Kino-Quiz wird eine Mitmach-Aktion veranstaltet, bei dem die Sehbehinderung eine Rolle spielt. Von einem Brillenstudio aus Jöllenbeck werden Stefanie Carell und Henrike Pasold als Gesprächsgäste vor dem Filmstart erwartet. Sie kennen sich mit dem Krankheitsbild, um das es geht, sehr gut aus und sind Mitglied im Verband Low-Vision-Kreis. Die Besucher sind zudem aufgefordert, ihre alten Brillen mitzubringen. Diese werden vom Augenoptikergeschäft Schierholz aus Enger eingesammelt, um sie dem Partnerverein Burkina Faso zu spenden.

Nur zwei Termine in diesem Jahr

In diesem Jahr wird es nur zwei Vorstellungen geben. »Der für Juli geplante Termin fällt aus, weil wir urlaubsbedingt zu wenig Helfer haben«, bedauert Ritterhoff.

Am 24. August wird der Film »25 km/h« gezeigt. Zwei Brüder sehen sich auf der Beerdigung ihres Vaters wieder und holen ihre in der Jugend versäumte Mofa-Tour durch Deutschland nach.