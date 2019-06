Am Samstagmorgen stand ein gemeinsamer Ausflug der Delegationen aus Enger und Pfullingen, den Majestäten benachbarter Orte und den Lichtensteiner Gastgebern zum Naturalienkabinett nach Waldenburg an, um dort eine der umfangreichsten und ältesten musealen Sammlungen Europas zu bewundern. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Enger/Lichtenstein (WB). Sie hätte auch einen Bus füllen können, die Delegation, die sich am vergangenen Freitag auf den Weg zum Rosenfest in die sächsischen Partnerstadt Lichtenstein gemacht hat.

30 Engeraner, darunter Vertreter der Kaufmannschaft, des Kultur- und Verkehrsverein, Kirschblütenfee Laticia Häusler und Bürgermeister Thomas Meyer mit ihren Familien, verbrachten das Wochenende in Lichtenstein, das nicht zu Unrecht den Beinamen »die Stadt im Grünen« trägt.

Bürgermeister Thomas Nordheim freut´s: »So eine große Gruppe aus Enger hatten wir in meiner Amtszeit noch nicht zu Besuch!«

Eine Menge Hoheiten

Das Rosenfest, wenn auch deutlich kleiner, ist das Lichtensteiner Äquivalent zum Kirschblütenfest, denn auch hier sind es maßgeblich die Bürger der Stadt, die die Veranstaltung zu einem familienfreundlichen Fest der Begegnung machen, bei dem sich die ansässigen Vereine und Gruppen präsentieren.

Eine ganze Menge Hoheiten gab es auf dem diesjährigen Rosenfest zu bestaunen, denn gefeiert wurde das 25-jährige Jubiläum seit dessen »Wiederbelebung« nach dem Mauerfall. Herzstück des Fests ist die Krönung der Rosenprinzessin. Dieser wohnten auch Majestäten aus dem Umland und eine weit gereiste Fee namens Laticia bei.

Foto: Daniela Dembert

Der Krönung von Jolina I. ging die feierliche Amtsenthebung von Leah I. voran. Beide Mädchen haben ihre Stadt im April auch beim Kirschblütenfest repräsentiert und am Stand der Kaufmannschaft den Losverkauf tatkräftig unterstützt.

Fassbieranstich wird geübt

Als Dankeschön für die geleistete Arbeit während ihrer Amtszeit bekam die scheidende Prinzessin ein Portrait überreicht, das aus der Widukindstadt mitgebracht worden war und in diesem Jahr von der Künstlerin Xiaoping Xu gestaltet wurde.

Ein weiteres Mitbringsel aus Enger ist die Idee zum Fassbieranstich, bei dem sich der Rats- und Verwaltungschef von seinen Amtskollegen aus den Partnerstädten unterstützen ließ. Feuchtfröhlich ging es dabei zu, denn der Zapfhahn brach beim Einschlagen ab und das kühle Blonde spritzte in alle Richtungen. Die drei Bürgermeister nahmen es humorvoll. »Wenn alles glatt geht, hat man ja später nichts zu erzählen«, meinte Thomas Nordheim.

Teddy für Elektra Brakensiek

Losfee Elektra Brakensiek, die sowohl beim Kirschblütenfest wie beim Adventsbummel den Losverkauf der Kaufmannschaft betreut, hat zugeschlagen: »Endlich kann ich auch mal mein Glück versuchen«, meinte die Engeranerin, als sie loszog, um sich am Stand des Lichtensteiner DRK einige Lose zu kaufen. Prompt kehrte sie mit einem Riesen-Teddy in den Armen zum schallend lachenden Engeraner Tisch zurück. Luise heißt das zahme Tier und soll nicht als Problembär, sondern als Glücksbringer in die Geschichte der Widukindstadt eingehen.

Schnell verging das Wochenende mit gemeinsamem Abendessen, Museumsbesuch und vielen geselligen Stunden bei den offenherzigen und gastfreundlichen Lichtensteinern und es bleibt das Versprechen zum Gegenbesuch beim Kirschblütenfest in Enger.