Unter Anleitung von Friederike Aschemeier deckt Thomas Weigel einen Dinnertisch ein. Durch die Brille, die er trägt, ist er in seinem Sehvermögen sehr stark eingeschränkt. Foto: Daniela Dembert

»Mein Blind Date mit dem Leben« heißt die Tragikomödie, die am Samstagabend über die Leinwand im roten Würfel flimmerte und 290 Besucher begeisterte. Der Plot beruht auf der Lebensgeschichte des Deutsch-Singhalesen Saliya Kahawatte, der durch eine Augenkrankheit binnen weniger Monate seine Sehkraft nahezu zur Gänze verloren hat.

Saliya träumt von einer Laufbahn in der Hotelbranche. Frustriert von den vielen Absagen auf seine Bewerbungen, in denen er seine Sehbehinderung erwähnt, bewirbt er sich beim renommierten Bayerischen Hof in München um einen Ausbildungsplatz und verheimlicht seine Behinderung. Mit viel Disziplin und der Hilfe seines Freundes Max meistert Saliya die Anforderungen. Auch zwischen ihm und der alleinerziehenden Laura läuft alles prima. Doch die Geheimniskrämerei hat ihre Folgen: Saliya verliert seine Arbeit und Laura, die sich von ihm betrogen fühlt. Ein Happy End gibt es für den unermüdlichen Kämpfer trotzdem.

Happy End für Kämpfer

Im Gespräch mit Stammtisch-Mitglied Horst Chudzicki haben zwei Mitarbeiterinnen des Brillenstudios Jöllenbeck aus ihren Erfahrungen mit Sehbehinderten und deren Angehörigen berichtet. »Viele Menschen wissen bei der Diagnose einer Augenerkrankung erstmal gar nicht, wie das Leben für sie von nun an aussehen kann«, berichtet Stefanie Carell.

Viele Betroffene versuchten, wie im Film dargestellt, ihre Sehschwäche zu verheimlichen. Vor allem für Angehörige sei es schwierig, nachzuvollziehen, dass etwas, das bisher funktionierte, plötzlich nicht mehr gehe. »Es fehlt die Vorstellung davon, wie sich die Einschränkungen äußern«, weiß Henrike Pasold.

Der Film nimmt die Problematik visuell auf. Immer wieder werden Sequenzen aus der Sicht Saliyas gezeigt, in denen lediglich ganz schemenhaft Silhouetten zu erkennen sind. Mit Hilfe entsprechender Brillen dürfen auch die Mathildenplatzbesucher ausprobieren, die Welt mit stark eingeschränktem Sehvermögen wahrzunehmen. Ebenso wie der Film, hält es auch der Stammtisch und versucht auf heitere Weise auf die Probleme im Alltag Sehbehinderter aufmerksam zu machen: In einer Mitmachaktion galt es, blind einen Tisch für mehrere Gänge einzudecken.

Besuch kam auch aus Hiddenhausen vom Johannes-Falk-Haus. Wolfgang Röttger, Konrektor der Förderschule, berichtete über die Kooperation mit dem Stammtisch Barmeierplatz, der bei der Einrichtung Blumenkästen für seine Initiative »Enger floriert« geordert hat. »Es macht unseren Schülern großen Spaß, Dinge handwerklich zu fertigen und zu sehen, dass diese Werke tatsächlich verkauft werden und eine Wertschätzung erfahren«, erzählte Röttger.

Das nächste Sommernachtskino findet am 24. August statt. Dann wird die deutsche Produktion »25 Km/h« gezeigt.