Claudia Kaiser gehört der Löschgruppe Oldinghausen/Pödinghausen an. Als regelmäßige Blutspenderin nimmt sie den Termin bei der Feuerwehr wahr und wird von Kathrin Winter vom DRK-Ortsverein Enger betreut. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Enger (WB). »Eine bisher sehr gute Beteiligung«, ist der Eindruck Stephan Kottmanns vom Blutspendedienst West schon während des Sonderspendetermins am vergangenen Freitag am Feuerwehrgerätehaus in Oldinghausen gewesen.