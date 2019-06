In einer farbenprächtigen Prozession mit Gesang und Bläserspiel sind die Mitglieder der katholischen Kirchengemeinden aus Enger, Spenge und Eilshausen am Fronleichnamstag gemeinsam durch die Engeraner Innenstadt gezogen. Foto: Thomas Meyer

Von Thomas Meyer

In einer farbenprächtigen Prozession mit Gesang und Bläserspiel sind sie am Donnerstag durch die Widukindstadt gezogen. An vier Altären haben die Gläubigen Fronleichnam, das traditionelle »Hochfest des Leibes und Blutes Christi«, gefeiert. »An Fronleichnam zeigen wir öffentlich, an was wir Katholiken glauben und was uns wichtig ist«, erklärte Hans-Georg Hornjak vom Kirchenvorstand. Begleitet vom Posaunenchor Westerenger-Dreyen, der seit fast 30 Jahren an den Prozessionen teilnimmt, zogen die Gläubigen bei von der Kirche St. Dionysius zum Parkplatz der Sparkasse, von dort zum Barmeierplatz, weiter auf den Platz vor dem Gerbereimuseum und zurück zur Kirche.

Vier Stationen angesteuert

An diesen Plätzen im Freien waren jeweils – in jeder Himmelsrichtung – reich geschmückte Altäre aufgebaut. Vikar Carsten Adolfs sprach im Wechsel mit Diakon Dieter Scholz an jedem Altar Fürbitten und gab den eucharistischen Segen für Kirche und Christenheit, Land und Menschheit. Am ersten Altar stand das Thema »für die Weltkirche und alle Christen« im Vordergrund, die Gebete am zweiten Altar befassten sich mit »unserem Volk und allen, die in Staat und Gesellschaft Verantwortung tragen« und am dritten Altar wurde Gottes Gebot »macht Euch die Erde untertan« beleuchtet und die biblische Botschaft, »diese Schöpfung zu bewahren, sie zu hegen und zu pflegen« in Erinnerung gerufen.

Erstkommunionskinder, Messdiener, Priester, Diakon und Gemeinde trugen die Elemente der Eucharistie durch die Straßen. Zurück an der Kirche – dem vierten Altar – feierten die Gläubigen noch ein Gemeindefest.

Fest des Leibes Christi

Abgeleitet wird das Wort »Fronleichnam« von den mittelhochdeutschen Wörtern »vron« (göttlich) und »lichnam« (Hülle, Leib). Im Jahre 1264 wurde Fronleichnam durch Papst Urban IV. zum »Fest des Leibes Christi« für die gesamte römisch-katholische Kirche bestimmt. 1317 wurde der Festtag auf den zweiten Donnerstag nach Pfingsten gelegt und durch Papst Johannes XXII. im kanonischen Recht verankert.

In der Prozession wird Christus selbst traditionell in Gestalt der geweihten Hostie durch die Stadt geführt. Die Hostie wird in die Mitte der Monstranz eingefügt; auf verhüllten Händen tragen Priester und Diakon sie abwechselnd unter dem von vier Trägern gehaltenen Baldachin. Betend und singend begleitet die Gemeinde das Allerheiligste durch die Straßen.