Enger/Spenge (WB/gge). Die Hitzewelle in Deutschland hat auch Einfluss auf den Schulunterricht in Enger und Spenge. Weil für diese Woche hochsommerliche Temperaturen bis zu 38 Grad Celsius vorhergesagt sind, plant die Grundschule in Enger für Dienstag, 25., und Mittwoch, 26. Juni, verkürzten Unterricht von 7.50 bis 11.35 Uhr.

Nach der 4. Stunde haben die Kinder dann frei. Hausaufgaben gibt es auch nicht. Die OGS-Betreuung bleibt bestehen. Den Eltern steht aber frei, ihre Kinder eher abzuholen. Diese Regelung gilt auch für alle anderen Grundschulen in Enger mit Ausnahme von Belke-Steinbeck, wo ein Trommelzauber-Projekt angesetzt ist.

Frei nach der 4. Stunde

Hitzefrei ab der 4. Stunde gibt es auch in den Grundschulen Spenge/Hücker-Aschen und Spenge-Land. »Das geschieht in Absprache mit den Schulen in Enger«, sagte Peter Bosky, Leiter der Grundschule Spenge Land mit den Standorten Lenzinghausen und Wallenbrück-Bardüttingdorf.

Am Widukind-Gymnasium in Enger gibt es für die Sekundarstufe I ab der 4. Stunde (11.20 Uhr) ebenfalls hitzefrei. Die Oberstufler müssten »schwitzen«, so Schulleiter Dr. Ulrich Henselmeyer. Dies gilt auch für die Regenbogen-Gesamtschule in Spenge. Am 25. Juni ist für die Unterstufe nach der 5. Stunde Schluss, ob es Mittwoch auch noch frei gibt, wird momentan noch überlegt.

An der Realschule in Spenge fällt am heutigen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag für die Jungen und Mädchen der Nachmittags-Unterricht aus. Ab 13 Uhr haben sie schulfrei, erklärte Schulleiter Ansgar Leder.

