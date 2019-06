Der verendete Storch hängt in der Hochspannungsleitung am Umspannwerk an der Straße In der Bülte. Seine Partnerin (links) weicht nicht von seiner Seite. Bis gestern Nachmittag konnte der Kadaver nicht aus luftiger Höhe geholt werden. Foto: Gerhard Hülsegge

Von Gerhard Hülsegge

Enger (WB). Trauriges Ende einer Naturidylle: Einer der beiden Altstörche, die im Enger Bruch drei Jungtiere großziehen, ist tot. Das Vatertier hat sich am Mittwoch in einer Hochspannungsleitung verfangen und ist verendet.

»Ein schwarzer Tag für die Störche im Enger Bruch«, meint Naturfotograf Eckhard Lietzow. Er hat das Storchenpaar, das sich zum dritten Mal in Enger niedergelassen hatte, kontinuierlich beobachtet. Auf seiner Internetseite berichtet er: »Am späten Vormittag erhielt ich von einem Anwohner in Nestnähe den Anruf, dass ein toter Storch in der Hochspannungsleitung am Umspannwerk hängt. Es bot sich ein Bild des Schreckens: Das Männchen unseres Storchenpaares hing tot zwischen den Isolatoren des Mastauslegers, das Weibchen saß auf der Mastspitze und versuchte durch Klappern den Partner zu locken.« Morgens zwischen 6 und 8 Uhr hatte er die Altvögel noch bei der Mäusejagd auf der Wiese fotografiert. Auch Uschi Harms aus Spenge ist erschüttert: »Wie traurig, ich habe mich immer gefreut, die Familie zu besuchen.« Die Naturfreundin hat die Stadt Enger vom Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Der Rotmilan kreist schon

Der Kadaver hing auch gestern Abend noch in der Stromleitung. Das Storchenweibchen »bewachte« ihn in unmittelbarer Nähe ebenfalls auf der Spitze des Hochspannungskonstrukts des Kraftwerkes, das sich gegenüber dem Enger Bruch befindet.

»Beide Elternpaare habe ich drei Jahre lang auch früher schon auf dem Mast gesehen. Vielleicht ist das Männchen gestrauchelt«, vermutet Lietzow. Der Energieversorger Westfalen Weser ist informiert. Ebenso wie die Biologische Station Ravensberg. Ganz leicht wird es allerdings nicht werden, den toten Storch zu bergen.

»Der Rotmilan kreist schon«, sagt Eckhard Lietzow. Der Vogel wittert offenbar Beute. Hunger hat auch der Storchennachwuchs. Naturschützer hoffen, dass alsbald die Storchenmutter die Nahrungssuche übernimmt.