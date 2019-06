Von Gerhard Hülsegge

Enger (WB). Das Umspannwerk des Energieversorgers Westfalen Weser Netz Auf der Bülte in Enger sollte besser gesichert werden. Das hat der Leiter der Biologischen Station Ravensberg, Klaus Nottmeyer, gefordert, nachdem sich ein Weißstorch in der 110.000-Volt-Leitung verfangen hatte und zu Tode gekommen war.

»Man könnte zum Beispiel einen Bügel über die Anlage spannen und so verhindern, dass sich die Störche daraufsetzen«, meint der Naturschützer aus Kirchlengern. Das werde in anderen Fällen schon praktiziert. In Spenge habe man gesehen, dass die bisherigen Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichten. Nottmeyer will sich auch beim Kreis Herford für zusätzliche Sicherungsmaßnahmen stark machen. Der Sprecher der Westfalen Weser Netz GmbH, Edgar Schroeren, hatte gegenüber dem WESTFALEN-BLATT erklärt, es sei ein zu großer Aufwand, alle Leitungen einzeln zu isolieren.

Ein Jungtier in Gefahr

Der Tod des Storchenmännchens, dessen »Braut« den dreiköpfigen Nachwuchs jetzt alleine auf dem Horst versorgen muss, hatte bei vielen Natur- und Tierfreunden Entsetzen ausgelöst. Laut Schroeren hat der Storch die separaten Anschlüsse mit seinem Körper unglücklich überbrückt, so dass er den tödlichen Stromschlag erhielt.

Vater und Mutter Storch hatten in den vergangenen drei Jahren bereits immer wieder auf dem Umspannwerk übernachtet, wenn das Nest von den Jungen besetzt war. Inzwischen hat die Storchenmutter die Rolle des Vaters mitübernommen und versorgt die drei Jungtiere, die in wenigen Tagen »flügge« werden dürften. »Ein Jungvogel steht allerdings nicht auf«, hat Nottmeyer festgestellt. Ob er überleben wird, steht somit nicht hundertprozentig fest. »Er schafft es vielleicht nicht«, meint Nottmeyer. Zumal die sommerliche Hitze den Tieren zusetzt.

Vogelwarte informiert

»Man muss bedenken. sie sitzen in der prallen Sonne«, gibt der Biostationschef zu bedenken. Normalerweise setze sich bei heißen Temperaturen einer der Altstörche auf den Nachwuchs und spende ihm Schatten. Das falle nun weg. Denn die Storchenmutter, die überlebt hat, muss zwischendurch auch auf Nahrungssuche für die Jungstörche gehen. Dass sie dies auch tue und nicht nur trauere, erfreut auch Nottmeyer. Trotzdem könne es sein, dass nach dem jüngsten Szenario nur zwei der Jungstörche überlebten.

Bei dem verendeten Storch handelt es sich um jenes Tier, das auch in den vergangenen drei Jahren nach Enger gekommen ist. Das war am Ring abzulesen, den der Storch am Bein trug. Nottmeyer will jetzt die Vogelwarte in Wilhelmshaven, die die Beringung hatte vornehmen lassen, über den Verlust informieren. Bereits 2018 ist in Enger ein Weißstorch ums Leben gekommen. Er war von den Flügeln eines Windrades erschlagen worden. Das Unglück ereignete sich im April vergangenen Jahres am Ringsthof.

Neue Partner in Sicht

Nottmeyer ist relativ sicher, dass sich auch 2020 wieder Störche im Enger Bruch niederlassen. »Denkbar ist durchaus, dass das Weibchen aus diesem Jahr einen neuen Partner findet«, meint er. Schließlich gebe es viele Storchenmännchen, die darauf warteten, ins Nest gelassen zu werden.