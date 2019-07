Von Daniela Dembert

Enger (WB). Die fünfte Auflage des Maiwiesenpicknicks bot den Anblick eines Idylls. Etwa 400 Menschen haben sich am Sonntagvormittag in Engers innerstädtischer Parkanlage eingefunden, um im lockeren Austausch gemeinsame Stunden in der Natur zu verbringen.