Von Gerhard Hülsegge

Enger (WB). Die Polizei steht Spalier, trotzdem ignoriert eine Radlerin die Schilder, die zum Wechseln der Straßenseite auffordern. So geschehen am Dienstag an der Spenger-/Ecke Breite Straße in Enger. Was zeigt, wie nötig das Projekt »Geisterradler« des Kreises Herford ist.