Sowie unterhalb dieser Astgabel ist eine Eiche auf dem Friedhof in Westerenger an einer weiteren Stelle vom Eichenprozessionsspinner befallen. Foto: Klaus Münstermann

Von Klaus Münstermann

Enger (WB). Jetzt hat es auch Enger erwischt. Vielmehr eine Eiche auf dem Friedhof in Westerenger. Sie ist an mindestens zwei Stellen vom Eichenprozessionsspinner befallen. Der Bereich um den betroffenen Baum wurde abgesperrt.

Bereich um betroffenen Baum abgesperrt

Ein Friedhofsbesucher hatte die beiden Nester in etwa zweieinhalb und vier Meter Höhe am Wochenende entdeckt und die Polizei informiert. »Unsere Gärtner haben dann direkt am Montagmorgen den Verdacht bestätigt, dass es sich um diese giftige Raupenart handelt«, sagte Heike Keminer, Mitarbeiterin des zuständigen Ordnungsamtes der Stadt Enger. Es ist der erste Fall dieser Art im Kreis Herford.

Die betroffene Eiche steht im Bereich der Kriegsgräber neben zwei Birken. Wer von der Friedhofsallee und der Fasanenstraße kommt, sieht direkt die Baken und das rote Flatterband. »Das haben wir unmittelbar nach der Verdachtsbestätigung gespannt«, sagt Keminer. Ein expliziter Hinweis auf den Raupenbefall an dieser Stelle fehlt allerdings.

Brennhaare der Raupe können zu Atemnot und Hautreizungen führen

Die Brennhaare der Raupen des Eichenprozessionsspinners sind giftig und können zu Atemnot, Hautreizungen und im schlimmsten Fall allergischen Schocks führen. Reizungen an Mund- und Nasenschleimhaut durch Einatmen der Haare können von Bronchitis bis hin zu Asthma führen. Bei einem Schulportfest in Mülheim an der Ruhr mussten Mitte Juni drei Kinder im Krankenhaus und sechs weitere ärztlich behandelt werden, nachdem sie über Luftnot und Hautreizungen geklagt hatten. Das Sportfest wurde schließlich abgebrochen.

Deshalb rät Heike Keminer zum einen dazu, den abgesperrten Bereich nicht zu betreten, um sich nicht direkt unterhalb der Nester aufzuhalten. Zum anderen empfiehlt sie, den Friedhof vom größeren Parkplatz an der Straße Im Esch aufzusuchen.

Spezialfirma soll Nester am Donnerstag absaugen

Während andere Kommunen mitunter bis zu zwei Wochen auf einen Termin warten müssen, hat die Stadt Enger bereits für diesen Donnerstag eine Spezialfirma aus Mettingen beauftragen können, die die Raupennester absaugen soll. Mit dem erforderlichen Hubsteiger wird die betroffene Eiche zudem nach weiteren Nestern untersucht werden. Das gilt auch für zwei weitere Eichen, die rechts vom Hochkreuz der Kriegsgräber stehen. An diesen beiden Bäumen ist bislang kein Raupenbefall sichtbar.

Die Bürger sind aufgefordert, jedes neu entdeckte Gespinst sofort an das Ordnungsamt zu melden.

Kommentar

Von den Schmetterlingen des Eichenprozessionsspinners geht zwar keine Gefahr aus. Jedoch entwickelt diese Art im dritten Larvenstadium giftige Brennhaare. Erfreulich, dass Friedhofsbesucher so aufmerksam gewesen sind und sofort die Behörden informiert haben. Wie gut, dass eine Spezialfirma so schnell Zeit zur Beseitigung der Nester hat. Denn es wird davor gewarnt, etwas auf eigene Faust zu unternehmen. Klaus Münstermann