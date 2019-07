Im Rat der Stadt Enger hat sich am Dienstag keine Mehrheit für die Ausrufung des Klimanotstandes gefunden. Foto: Gerhard Hülsegge

Von Gerhard Hülsegge

Enger (WB). Die Stadt Enger ist noch nicht bereit, den Klimanotstand auszurufen. Deshalb hat die Mehrheit des Rates die Verabschiedung einer entsprechenden Resolution am Dienstagabend abgelehnt. Sie vermisst Konkretes und meldete weiteren Beratungsbedarf an.

»Die Zukunfts-Kommission sollte Handlungsmaßnahmen festlegen«, sagte Bürgermeister Thomas Meyer. Überdies sei der Klimaschutz keine neue Aufgabe für die Stadt. Deshalb unterstütze er die beabsichtigte Signalwirkung. »Wir wollen als Verwaltung aber nicht nebulös unterwegs sein«, meinte Meyer. Außerdem sei der Klimaschutz kein neues Anliegen für die Stadt, die auf E-Mobilität setze, den Neubau von Radwegen oder energieeffizientes Bauen. Meyer forderte einen Klimaschutzplan für alle Städte und Gemeinden und sieht Land und Bund hier in der Pflicht.

CDU für Abwägungsprozess

Die Grünen hatten die Stadt aufgefordert, die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität anzusehen. Jegliche Entscheidungen des Kommunalparlamentes sollten künftig unter diesem Gesichtspunkt prioritär behandelt werden. Der Bürgermeister wurde aufgefordert, halbjährlich über Fortschritte und Schwierigkeiten Bericht zu erstatten.

»Dann könnt ihr nie wieder für Gewerbegebiete sein«, meinte CDU-Fraktionschef Stefan Böske in Richtung Grüne. Und Fraktionskollege Henning Singerhoff betonte, Abwägungsprozesse seien im Einzelfall notwendig.

FDP gegen Notstands-Rhetorik

Regina Schlüter-Ruff, Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, erinnerte an die Klima-Kampagne OWL, die von 35 Bürgermeistern der Region unterzeichnet worden sei. »Der Rat Enger sollte nicht zögerlich sein und sich ebenfalls positionieren«, meinte sie. Die Resolution könnte auch Arbeitsgrundlage für den neuen Klimaschutz-Manager (oder die Managerin) sein, der (die) ab 2020 in Enger beschäftigt werden soll.

Berthold Dessin (FDP) wehrte sich gegen »allgemeine Notstands-Rhetorik«. Das Thema sollen zudem öffentlich und nicht in der Zukunfts-Kommission hinter verschlossenen Türen diskutiert werden. Ann Christin Klute (SPD-Fraktionsvorsitzende) erklärte, man müsse über die Signalwirkung hinaus denken. Die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers sei ein erster Schritt. Jörg Pultermann ergänzte für die Sozialdemokraten, es bestehe Konkretisierungsbedarf. »Wir brauchen Rahmenbedingungen«, sagte er. Die Resolution der Grünen sei auch für die SPD zu unkonkret.

Interfraktionelles Gespräch

Harald Wurm (Grüne) beklagte, in der Vergangenheit seien zum Beispiel Wärmedämmziele in Bebauungsplänen zu Gunsten von Bauherren verwässert worden. Konterte Angela Franke (FDP): »Was verändert sich mit der Resolution? Nichts!«

Weil sich im Rat noch keine Mehrheit für die Ausrufung des Klimanotstandes fand, schlug Grünen Fraktionschefin Regina Schlüter-Ruff vor, das für den 19. August angesetzte interfraktionelle Gespräch, bei dem es um Schottergärten gehen soll, auch dazu zu nutzen, über den Klimanotstand und die Resolution weiter zu diskutieren.

Kommentar

Umweltschutz ist eine gute Sache und momentan in aller Munde. »Friday for Future«, »Parents for Future« lauten die Parolen, mit denen Kinder, Jugendliche und jetzt sogar auch Eltern auf die Straße gehen und vor dem vermeintlichen Weltuntergang warnen.

Dass die Grünen auf diesen Wagen aufspringen, ist verständlich. Wahlerfolge (wie jüngstens bei der Europawahl) wollen schließlich auch in Bund, Land und Kommunen wiederholt werden. Da haben selbst Resolutionen Konjunktur, die zwar nicht viel bewirken, aber – wie auch die politischen Gegner zugeben müssen – Signalwirkung haben. 2020 finden in NRW Kommunalwahlen statt. Da lohnt es sich, etwas vorweisen zu können.

Dabei haben die Politiker aller Parteien schon jetzt die Möglichkeit, jede ihrer Entscheidungen unter der Prämisse der Umweltverträglichkeit zu treffen. Wenn sie denn wollen. Insofern hat die Engeraner Ratsmehrheit gut daran getan, Konkretes einzufordern. Denn neben dem Klimanotstand gibt es sicher auch noch andere Notstände.

Gerhard Hülsegge