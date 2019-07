Von Gerhard Hülsegge

»Zusammen Stärke haben und sich nicht abschotten« lautet die Devise der 55-Jährigen aus Wester­enger im Umgang mit Flüchtlingen. Am 1. Juli hat sie die Nachfolge von Sandra Werner angetreten. Schimke hat sich im Haus der Kulturen (HdK) bereits ehrenamtlich engagiert und Sprachunterricht für Flüchtlinge erteilt.

Vernetzung wird angestrebt

Zurzeit schreibt die Studentin der Universität Bielefeld an ihrer Bachelor-Arbeit »Deutsch als Zweit- und Fremdsprache«. Seit 2015 ist sie in der Engeraner Flüchtlings-Initiative »Willkommen« aktiv. Ehemann Dr. Rudolf Schimke ist in Spenge bei Pro Asyl engagiert.

»Mich erwartet ein spannendes, und umfangreiches Aufgabenfeld«, beschreibt die gelernte Arzthelferin, die auch schon als Fußpflegerin selbstständig war. Eines ihrer Ziele im Zusammenhang mit ihrem neuen Job, einer bis 2022 befristeten Halbtagsstelle (so lange hat die Stadt die Räume in der ehemaligen Buchhandlung Kuhlmann an der Brandstraße 11 angemietet), ist die größere Vernetzung der Hilfsangebote für Migranten in Enger und Spenge. In Enger sollen die Vormittagstreffen für Frauen und Kinder mittwochs ab 10 Uhr ausgebaut werden. Ebenso wie die Zusammenkünfte deutscher wie ausländischer Eltern freitags ebenfalls ab 10 Uhr, deren Kinder keinen Betreuungsplatz in einer Kita bekommen haben.

30 ehrenamtliche Helfer

»Der Integrationsgedanke bleibt zwar Schwerpunkt im Haus der Kulturen. Es soll aber auch verstärkt ein allgemeiner Treffpunkt für Familien in Enger werden«, sagt Bürgermeister Thomas Meyer. 30 Ehrenamtler unterstützen Kordula Schimke und Sozialarbeiter Rolf Seele bei ihrer Arbeit.

Die Stelle der Integrations-Koordinatorin war nicht ausgeschrieben worden. Kordula Schimke, die in ihrer Freizeit gerne verreist oder Jazz-Konzerte besucht, ist im HdK montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr und dienstags und mittwochs von 13 bis 18 Uhr anzutreffen.