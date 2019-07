Enger (WB/bo). »There is noch planet B«, »Es gibt keine Erde 2.0« oder »Kohle in die Bildung, nicht in den Ofen« war auf ihren Plakaten zu lesen: Knapp 30 Schüler haben am Freitagmittag nach der Zeugnisvergabe vor den Sommerferien die erste »Fridays for Future«-Mahnwache auf dem Mathildenplatz in Enger gehalten.