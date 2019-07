Jürgen Fellbaum (von links), Hans-Dieter Stevens, Norbert Bökhaus, Matthias Kühn, Stephan Dominguez, Daniela Dembert und Detlef Schultz kündigen den zweiten Abendmarkt an. Foto: Bode

Von Christina Bode

Von dem starken Regen bei der Premiere des Abendmarktes im Mai haben sich die Engeraner nicht abschrecken lassen. Mit Regenschirmen ausgestattet wollten sich viele Besucher ein Bild von dem neuen Angebot machen, das die Kaufmannschaft zusammen mit den Marktbeschickern ins Leben gerufen hat.

Dieses Mal elf Stände

Am 18. Juli gibt es von 16 bis etwa 20 Uhr nun erneut die Gelegenheit, sich in gemütlicher Atmosphäre auf dem Barmeierplatz zu treffen. »Trotz der Ferien hoffen wir wieder auf eine so gute Resonanz wie beim letzten Mal«, sagt Detlef Schultz, Vorsitzender der Kaufmannschaft.

Während es bei der Erstauflage zehn Stände waren, die ihre Spezialitäten anboten, sind es dieses Mal elf. »Ein Olivenstand ist neu dabei«, sagt Jürgen Fellbaum von der Kaufmannschaft. Jens Kosmiky schenkt außerdem seinen Mühlenschluck zum Verkosten aus, es gibt Käse, Pferdewurst, Fisch, Fleisch und Geflügel und Honig. »Jeder Stand bietet neben dem herkömmlichen Sortiment auch etwas zum Sofortverzehr an«, sagt Matthias Kühn von der Fleischerei Kühn. Zusätzlich gibt es Suppe aus der Gulaschkanone, Flammkuchen, Wein, Bier und alkoholfreie Getränke.

Zelt wird bei schlechtem Wetter aufgebaut

»Sollte es das Wetter wieder nicht gut mit uns meinen, sorgen wir für Sitzgelegenheiten in einem aufblasbaren Zelt«, sagt Detlef Schultz. Bei guten Wetter finden die Besucher in der Mitte des Barmeierplatzes Platz, die Stände sollen ringsherum aufgebaut werden.

Für Hintergrundmusik hat der Kultur- und Verkehrsverein gesorgt. »Patrick Lück aus Minden tritt mit Gesang und Gitarre auf«, kündigt Daniela Dembert an. Bekannt sei der Sänger vielen Besuchern vom Frühstückskaffee in der Charlottenburg, wo er bereits mehrfach aufgetreten ist.

Kinderprogramm geplant

Der erste Abendmarkt sei über Generationen hinweg von Menschen jeden Alters besucht worden, erinnert sich Detlef Schultz. Darum gibt es dieses Mal auch ein Kinderprogramm. Der Kultur- und Verkehrsverein baut Spiele, zum Beispiel ein großes »Vier gewinnt« und verschiedene Geduldsspiele auf, mit denen Kinder sich beschäftigen können, während ihre Eltern einen Plausch halten.