Enger (WB/dd). Die Ferien haben begonnen und es winkt eine Pause vom Köpferauchen. Dass es vielen Schülern so ganz ohne Denksport schlicht zu langweilig wäre, zeigt die gute Beteiligung am Sommer-Schachturnier der Schachgemeinschaft (SG) Enger-Spenge und der Sparkasse am Samstag. 54 Kinder zwischen fünf und 14 Jahren hatten sich angemeldet.