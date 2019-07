Von Klaus Münstermann

Während die beiden älteren Jungvögel am Sonntag vor einer Woche zum ersten Mal das Nest verließen, machte der jüngste Storch, naturgemäß etwas schwächer als seine Geschwister, gelegentlich kurze Flugübungen auf dem Nest. Zwei Tage später, am 9. Juli, traute auch er sich zu einem kurzen Jungfernflug.

Nahrungssuche im Naturschutzgebiet

Während das Muttertier auf Nahrungssuche ging, unternahmen die drei Jungstörche von nun an häufiger gemeinsame Flüge und suchten selbst in den Wiesen des Naturschutzgebietes nach Beute wie Käfern, Regenwürmern oder Mäusen.

Naturfotograf Eckhard Lietzow hat wiederholt einen unberingten Fremdstorch in der Nähe des Nestes gesichtet. Seinen Beobachtungen zufolge flog die Mutter jedoch nur halbherzige Angriffe gegen den unwillkommenen Eindringling, weil sie vermutlich gemerkt hätte, dass von ihm nur wenig Gefahr ausginge.

Storchenvater war verendet

Der Storchenvater war am 26. Juni in die Hochspannungsleitung des angrenzenden Umspannwerkes in der Straße In der Bülte geraten und darin verendet. »Unsere Masten sind gesichert. Und wenn die Tiere auf der Leitung sitzen, passiert eigentlich nichts. Der Engeraner Storch muss eine Überbrückung hingekriegt haben«, mutmaßte Edgar Schroeren, Pressesprecher des Energieversorgers Westfalen Weser Netz.

Stundenlang hatte die Störchin nur wenige Meter entfernt von ihrem getöteten Partner auf dem Masten ausgeharrt. Am folgenden Tag wurde der Kadaver von Mitarbeitern des Energieversorgers mithilfe eines Auslegers und einer Gondel aus der zuvor abgeschalteten 110 kV-Leitung aus 25 Metern Höhe geborgen.

Weibchen übernahm Vaterrolle

Tierfreunde befürchteten anschließend, dass die Jungstörche vielleicht verhungern, weil das Weibchen sich nicht um sie kümmern würde. Doch sie übernahm in den folgenden Tagen die Vaterrolle und kümmerte sich ohne die Unterstützung des Männchens um die Aufzucht der Jungen.

Zunächst war auf den angrenzenden Wiesen das Nahrungsangebot ausreichend. Doch mit zunehmender Trockenheit wurden die Wege für die Störchin länger, um Beute zu machen. Doch auch diese Phase hat sie gemeistert.

Nun gilt es für die drei Jungstörche und ihre Mutter darum, die Energiespeicher aufzuladen, um für den weiten Flug in ein wärmeres Winterquartier gerüstet zu sein.

Vorfreude auf Störche

Dass Tierfreunde sich auch im kommenden Jahr auf Störche im Enger Bruch freuen können, hielt Klaus Nottmeyer, Leiter der biologischen Station Ravensberg, schon Ende Juni für sehr wahrscheinlich. »Denkbar ist, dass sich die Störchin mit einem anderen Partner hier wieder niederlassen wird«, hatte er auf Anfrage dieser Zeitung gesagt. Es warteten genügend Männchen darauf, ins Nest gelassen zu werden.