Von Christina Bode

Ganz neu hatte die Kaufmannschaft die 4,20 mal 1 Meter großen Werbebanner drucken lassen. Zwei Stück hingen an der Kreuzung Bahnhofstraße – eins am Parkplatz der Sparkasse und eins an der ehemaligen Heckewerthhalle, ein weiteres Plakat befindet sich noch an der Kreuzung Ringstraße/Bahnhofstraße.

Werbung für Abendmarkt fehlt

»Samstag habe ich die Plakate noch gesehen, am Montag waren sie nicht mehr da«, berichtet Detlef Schultz. Er fragt sich, warum jemand Plakate klaut. »Das macht einfach keinen Sinn«, sagt er. Bislang habe er auch nicht gesehen, dass die Diebe die Banner irgendwo hinterlassen haben.

Besonders bedauerlich sei der Verlust des Abendmarkt-Plakates, das auf die Veranstaltung am Donnerstag dieser Woche auf dem Barmeierplatz aufmerksam machen soll. »Uns fehlt die Werbung für den Markt an dieser Stelle«, sagt Schultz.

Zwar halte sich der Schaden mit etwa 200 Euro im Rahmen, »dennoch haben wir jetzt wieder viel Arbeit und müssen uns um neue Plakate kümmern«, sagt Detlef Schultz. Er will den Diebstahl der Polizei melden. Wer die Plakate findet, kann sie bei den Mitgliedern der Kaufmannschaft abgeben.