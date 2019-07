Campleiter René Barthel gratuliert den beiden »Champs of the Camp« Jonah Noel Waschilewski (links) und Justus Kübler.

Von Klaus Münstermann

Von Montag bis Mittwoch drehte sich auf dem Sportplatz an der Kaiserstraße jeweils acht Stunden alles um den Ball. Technik, Taktik, Tore schießen und auch verhindern. »Wir haben zum zweiten Mal ein gezieltes Torwarttraining durchgeführt«, erzählt Bartel. Aus dem Jugend- und Herrenbereich leiteten 16 Betreuer und Trainer die Übungseinheiten. »Viele von ihnen haben früher selbst an diesem Camp teilgenommen und übernehmen jetzt Verantwortung«, so Barthel weiter. »Und unter den jungen Fußballern sind auch viele Wiederholungstäter«, sagt Horstmeier.

Frühere Teilnehmer sind heute Betreuer und Trainer

So wie Milou, die bei den D-Juniorinnen des SCE spielt. »Ich habe auch schon an einem Camp bei Arminia teilgenommen. Aber da gab es die Mini-WM nicht. Auf die habe ich mich hier besonders gefreut«, sagt die Zwölfjährige, die in Enger zum zweiten Mal teilnimmt. Das gilt ebenfalls für den gleichaltrigen Erik. »Ich spiele bei der JSG Hiddenhausen und bin sehr gerne wieder gekommen.« Die beiden traten bei der abschließenden Mini-WM für Brasilien an. Den Titel mussten sie jedoch Italien überlassen.

In diesem Jahr gab es nicht nur einen so genannten »Champ of the Camp«. Denn Jonah Noel Waschilewski und Justus Kübler lagen nach zehn Elfmetern immer noch gleich auf, so dass sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, beide als »Champ« zu küren.

Jeweils 54 Euro hat die Teilnahme am Camp gekostet. Dafür durften die Fußballer Trikot, Hose sowie Trinkflasche behalten und erhielten Urkunden und Medaillen. Die Zweigstelle der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford in Enger sponsert das Camp seit der ersten Durchführung.